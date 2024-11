Black Friday bei Xbox: Top-Angebote für Xbox Series X|S, Controller und Spiele enthüllt

Alle Spieleangebote sind bis zum 2. Dezember gültig. Ob Konsole, Controller oder First-Party-Titel – die Black Friday-Angebote von Xbox sind auch in diesem Jahr ein Fest für Gamer. Bei Sony sieht es ähnlich aufregend aus, die großzügige Black Friday-Rabatte auf die PS5 Slim , PlayStation VR2, den DualSense Controller und die offiziellen Headsets gewähren. Die Ankündigung wird noch in dieser Woche erwartet.

