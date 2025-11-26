Black Friday Deal: PS5 Ghost of Yōtei Limited Edition sorgt für Aufsehen bei Sammlern

Sony hat vor wenigen Wochen die Ghost of Yōtei Limited Edition der PS5 offiziell veröffentlicht, ein Bundle, das vor allem Sammler und Fans der Reihe anspricht. Aktuell gibt es einen interessanten Black Friday-Deal: Statt 599 € kostet das Bundle aktuell nur 499 €, satte 100 Euro weniger für eine „limiterte“ Version.

Zwei Designs, klare Statements

Das noch erhältliche Gold-Bundle ist von der japanischen Kintsugi-Kunst inspiriert. Die Idee: Zerbrochenes wird mit Gold repariert. Auf Konsole und DualSense-Controller spiegelt sich diese Ästhetik wider und greift die Geschichte der Protagonistin Atsu auf. Das Ergebnis ist ein stimmiges Gesamtdesign, das traditionelles Handwerk und moderne Hardware verbindet.

Die schwarze Version (inzwischen ausverkauft) orientiert sich an der Sumi-e-Tuschemalerei und setzt auf kontrastreiche Schwarz-Weiß-Elemente. Das Design vermittelt die raue Schönheit von Ezo, der historischen Hokkaido-Region im Spiel. Dieses Bundle war exklusiv über PlayStation Direct erhältlich und wird nur in kleiner Stückzahl produziert.

Beide Bundles tragen das eingravierte Maker’s Seal der PS5. Sucker Punch hat zusätzlich handgezeichnete Elemente aus der Spielwelt integriert, darunter Kartenmarkierungen und Symbole der Protagonistin. Das erhöht die Verbindung zwischen Hardware und Spiel – ein klarer Pluspunkt für Fans, die Wert auf Details legen.

Kein technisches Upgrade, aber Sammlerwert

Wichtig: Die Limited Edition verändert nichts an der PS5-Leistung. Wer auf ein besseres Kühlsystem, schnellere Ladezeiten oder höhere Framerates hofft, wird enttäuscht. Der Reiz liegt ausschließlich im Design, dem Spiel und dem Sammlerwert. Für Fans von Ghost of Yōtei oder Spieler, die ihre PS5 optisch aufwerten wollen, ist das Bundle trotzdem attraktiv.

Media Markt bietet derzeit die günstigste Gelegenheit: 499 € statt 599 €. Wer ein Auge auf das Bundle hat, sollte schnell zugreifen, der Vorrat ist laut Sony begrenzt.

Das Ghost of Yōtei Limited Edition Bundle ist ein stimmiges Paket für Sammler und Spieler, die Wert auf Optik und Spielweltbezug legen. Leistungstechnisch bleibt es Standard-PS5, aber Design, Controller und Extras machen das Bundle für Fans interessant, besonders zum aktuellen Black Friday-Preis.