Black Friday: PlayStation Portal wird zum Geheimtipp, aber nicht wegen des Rabatts

PlayStation Portal bekommt pünktlich zum Black Friday einen Preisnachlass von etwa 20 Euro – nett, aber nicht der eigentliche Grund, warum der Handheld plötzlich überall wieder auftaucht. Entscheidend ist das jüngste Firmware-Update 6.0.0, das echtes Cloud-Gaming für deine eigenen PS5-Titel freischaltet. Damit wird aus dem lange belächelten Remote-Play-Gerät ein fast unverzichtbares Gaming-Gadget für PlayStation-Fans.

Cloud-Streaming: Das Feature, das Portal immer gebraucht hat

Mit dem Update taucht in der Startansicht ein neuer Menüpunkt für Cloud-Streaming auf. Dort können Spieler ihre digitale Bibliothek durchsuchen und PS5-Titel ohne aktive Konsole starten, vorausgesetzt, ein PlayStation-Plus-Premium-Abo ist vorhanden.

In unseren Eindrücken liefen aktuelle Titel überwiegend stabil: 1080p-Streaming mit rund 20–35 ms Latenz, kein Paketverlust, schnelle Menüreaktionen. Für Story-Spiele reicht das vollkommen, kompetitive Multiplayer-Titel bleiben weiter auf Konsolen- oder PC-Niveau besser aufgehoben.

Technisch ist das noch einmal ein deutlicher Sprung gegenüber der Beta-Version. Das Interface reagiert schneller, die Serversuche ist zuverlässiger und Ladezeiten wurden sichtbar reduziert. Sony kommuniziert über 2.800 unterstützte Spiele, wobei viele große Blockbuster derzeit noch fehlen – realistisch, aber weniger spektakulär als die Marketingzahl vermuten lässt.

PlayStation Portal – Black-Friday-Geheimtipp mit Cloud-Gaming!

Kleine Verbesserungen, große Wirkung

Neben Cloud-Gaming lieferte das Update 6.0.0 eine Reihe praktischer Ergänzungen:

3D-Audio für Pulse Elite und Explorer Earbuds

Passcode-Lock , damit das Gerät unterwegs geschützt bleibt

, damit das Gerät unterwegs geschützt bleibt Verbesserte Accessibility-Optionen wie Textskalierung und Screen Reader

Für ein Gerät, das lange wie ein halbfertiges Experiment wirkte, ist das eine spürbare Reifeprüfung.

Echter Black Friday-Tipp, weil PlayStation Portal endlich „fertig“ wirkt

In Kombination aus besserem Streaming, schlankerem Interface und der Möglichkeit, PS5-Spiele ohne eingeschaltete Konsole zu nutzen, rückt PlayStation Portal näher an das, was Sony ursprünglich beworben hat: ein unkomplizierter Handheld für die eigene PlayStation-Bibliothek.

Natürlich bleiben Einschränkungen bestehen: kein Bluetooth, weiterhin nur PlayStation-Link-Kopfhörer, kein Offline-Modus. Doch wer primär Story-Spiele spielt und ein gutes WLAN besitzt, bekommt jetzt ein Gerät, das seinen Preis deutlich besser rechtfertigt als noch vor einem Jahr.

Der leichte Black-Friday-Rabatt macht PlayStation Portal zwar günstiger, aber erst zusammen mit dem neuen Cloud-Gaming-Update entsteht ein echtes Argument, um in diesem Jahr zuzugreifen. Der Handheld ist damit ein durchdachtes Gesamtpaket: weniger Nischenprodukt, mehr flexibles Streaming-Gerät, das endlich liefert, was Sony zum Start in Aussicht gestellt hatte.