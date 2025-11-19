Black Friday: PS5 30th Anniversary Edition und PlayStation Portal als Dealbreaker für Fans

Manchmal schenkt Sony uns News, die so offensichtlich sind, dass man sie fast überliest. PlayStation Black Friday und PS5-Deals, alles wie immer. Doch dann taucht da diese eine Zeile auf: “players can also save on PS5 consoles“. Ein generisches Versprechen mit viel Interpretationsspielraum.

Klingt zunächst harmlos, bis man merkt, dass die PS5 30th Anniversary Edition weiterhin bei PlayStation Direct verfügbar ist. Und nach Sonys Logik müsste auch die Sonderedition rabattiert werden. Wenn Sony hier also nicht spontan eine Ausnahme erfindet, wird ausgerechnet das limitierte Retro-Modell zum echten Black-Friday-Dealbreaker.

Warum die 30th Anniversary Edition ein Sonderfall ist

Sony räumt Black Friday traditionell mit klassischen PS5-Modellen ab – 100 € weniger für die PS5 Slim, 20 € für die PlayStation Portal. Wenn Sony von „PS5 consoles“ spricht, sind damit normalerweise alle verfügbaren PS5-Konsolen gemeint. Bei der PlayStation Portal unterscheidet man offenbar auch nicht zwischen Standard- und Midnight-Black-Edition, beide fallen wahrscheinlich unter den generischen Rabatt.

Warum sollte es also bei der PS5 30th Anniversary Edition oder einer anderen Limited Edition anders sein? Momentan spricht vieles dafür, aber garantiert ist es erst, wenn der Storepreis tatsächlich fällt. Aus Marketingsicht bewegt man sich hier auf dünnerem Eis. Pauschale Aussagen schüren einerseits Erwartungen, riskieren andererseits Enttäuschung, falls es am Ende nicht so kommt.

Was die 30th Anniversary-Edition so besonders macht

Technisch bleibt die Jubiläums-PS5 nüchtern wie ein Steuerbescheid. Keine neue Hardware, keine schnellere SSD, kein geheimer Boost-Modus, sie ist schlicht eine reguläre PS5 Digital Edition. Der Clou ist das Design:

grauer Kunststoff im PS1-Look

Ein bisschen Retro-Merch

Retro-Nüchternheit statt LED-Glitzer

DualSense und PlayStation Portal im passenden Farbschema

Sony nennt es ein „Dankeschön an Fans und Entwickler“. Sammler nennen es „Take my Money“. Alle anderen sagen: „Ah, also einfach grau?“

Das Entscheidende: Die Edition ist offiziell limitiert – in welchem Ausmaß, bleibt Nintendo-Mystik-Level geheim. Sony hat sie aber mehrmals relauncht, ein Hinweis darauf, dass „limitiert“ wohl so flexibel ausgelegt wird, wie man’s gerade braucht.

Und ja, Sony dürfte genau wissen, dass das Ding inzwischen mehr Ladenhüter als Scalper-Objekt ist, den man gerne noch vor Jahresabschluss aus dem eigenen Bestand schiebt.

Die PS5 30th Anniversary Edition: Retrolook mit potenziellem Black-Friday-Rabatt.

Retro-Charme trifft Strategie

Wer die Anniversary-Edition kauft, kauft nicht bessere Technik, sondern ein Stück PlayStation-Geschichte, plus den strategischen Beigeschmack, dass Sony keine Vertriebsmodelle auslässt. Suggierte „Exklusivität“ über PlayStation Direct, seltene Farbvarianten, künstliche Verknappung und manchmal sogar PlayStation Plus-Zwang. Übrigens erhalten PlayStation-Plus-Nutzer bei PlayStation Direct weitere 5 % Rabatt auf vorrätige Produkte, also auch am Black Friday?

Für Fans der ersten Stunde ist das ein Fest. Für alle anderen ein Hinweis darauf, wie Sony künftig Begehrlichkeiten steuern könnte: limitiert, kuratiert, priorisiert, und am liebsten direkt ohne Händler dazwischen.

Wird die PS5 zum Black Friday-Geheimtipp?

Wenn Sony keine Ausnahmen macht und die PS5 30th Anniversary-Edition ebenfalls reduziert, schlägt sie preislich plötzlich in eine Liga, die Sammler nur zwei Worte sagen lässt: „Okay, kaufen.“ Und genau deshalb dürfte sie – gerade dank Retrolook und potenziellem Preisfall – der heimliche Star des Black Friday werden.