Black Friday: PS5 Pro fällt auf Tiefstpreis – ein echter Jetzt-oder-nie-Moment

Die PS5 Pro ist seit gut einem Jahr auf dem Markt, und Sony hielt sich bei Rabatten bislang eher zurück. Umso überraschender ist der diesjährige Black Friday. Mehrere Händler bieten die PS5 Pro für 679 Euro an, also 120 EUR unter UVP. Für eine Konsole, die Sonys stärkstes Stück Hardware darstellt, ist das ein willkommener Preissturz.

Das Ganze gilt nur für wenige Tage, denn die offiziellen Black Friday Deals enden am 2. Dezember. Was danach kommt, weiß niemand. Die Cyber Week ist zwar direkt im Anschluss, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die PS5 Pro nochmals auf diesen Preis oder darunter fällt, ist eher dünn.

PS5 Pro Black Friday 2025

Die PS5 Pro setzt auf eine deutlich stärkere GPU, bessere Upscaling-Technik und schafft es, Spiele sichtbar stabiler und schärfer darzustellen. Wer Raytracing- oder FPS-lastige Titel zockt, merkt den Unterschied sofort. Dazu kommt der verdoppelte 2-TB-Speicher, ein Segen, wenn man mehrere große AAA-Spiele gleichzeitig installiert hat.

Der Haken bleibt aber derselbe wie zum Launch, denn das Disc-Laufwerk bleibt separat. Wer seine alten PS4- oder PS5-Disks nutzen möchte, muss nachrüsten. Einige Händler kombinieren den Black Friday-Preis bereits als Bundle, je nachdem, ob man lieber direkt loslegt oder später aufrüstet.

SONY PlayStation®5 Pro – 2 TB Konsole Black Friday Deal 799 EUR 679EUR Get It Now

Disc-Laufwerk für PS5® Pro Black Friday Deal 79,99 EUR Get It Now

Lohnt sich der Kauf jetzt?

Auch wenn nicht jedes Spiel die volle Power der PS5 Pro ausschöpft, ist die Richtung klar. Das kommende PSSR2-Update soll die Bildqualität weiter nach vorn bringen, und GTA 6 steht in rund einem Jahr an. Das wird eines dieser Spiele sein, bei denen man froh ist, jede Reserve mitzunehmen.

Und ja, manche Titel zeigen noch, dass Entwickler erst lernen müssen, die Hardware auszureizen. Ghost of Yōtei war ein anschauliches Beispiel dafür, dass noch Luft nach oben ist. Aber der Trend geht in die richtige Richtung, und die PS5 Pro ist die Version, auf die High-End-User nicht verzichten wollen.

Wer also eine PS5 Pro kaufen möchte und nicht auf 2026 warten will, bekommt gerade schlicht den besten Preis für Sonys Premium-Modell, den es je gab.

Die PS5 Pro ist kein Pflicht-Upgrade für jeden, aber das ist der Moment, in dem der Preis endlich Sinn ergibt. Für 679 Euro bekommt ihr mehr Speicher, mehr Grafikleistung und eine Konsole, die auf kommende Blockbuster vorbereitet ist. Wer bisher gezögert hat: Black Friday 2025 ist wahrscheinlich euer günstigstes Fenster für längere Zeit.