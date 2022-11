Black Friday Sale im PlayStation Store mit PS Plus, PS5 Games & mehr

Sony hat den jährlichen Black Friday Sale im PlayStation Store gestartet, mit dem wieder hier und da Rabatte winken, einschließlich bei PlayStation Plus. Aber auch PS5 Games & Co. sind mit dabei.

Bei PlayStation Plus gibt es in diesem Jahr wieder einen Nachlass von 25 Prozent auf alle drei Stufen, so dass man hier mitunter kräftig sparen kann. Es gibt aber auch einen kleinen Haken, der mal wieder so typisch Sony ist.

Wer ein aktives Abo zu laufen hat, kann lediglich seine aktuelle Stufe mit dem Rabattpreis verlängern. Wer gerne ein Downgrade durchführen möchte, das ist überhaupt nicht möglich und man muss erst warten, bis das aktuelle Abo ausgelaufen ist. Nachdem eher enttäuschendem PlayStation Plus Line-Up der letzten Monate sind es wohl nicht wenige, die zumindest von Premium auf Extra oder Essential zurückwollen. In dem Fall Pech gehabt, für euch gibt es keinen Rabatt.

Black Friday Sale

Black Friday PS5 Games

Auch bei PS Games lässt sich ein wenig sparen, unter anderem mit dem Remake zu The Last of Us Part I, das nun 60 EUR kostet. Hinzu kommen die üblichen Highlights und Blockbuster der vergangenen Monate. Anbei eine Auswahl aus den verfügbaren Black Friday Deals im PlayStation Store.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 Standard Edition – 50% off

EA Sports FIFA 23 Standard Edition PS5 & PS4 – 40% off

NBA 2K23 PS5 Standard Edition – 50% off

Gotham Knights PS5 Standard Edition – 40% off

Gran Turismo 7 Standard Edition PS5 – 38% off

Stray PS4 & PS5 – 20% off

The Last of Us Part I PS5 – 25% off

Cyberpunk 2077 PS4 & PS5 – 50% off

Horizon Forbidden West PS5 Standard Edition – 38% off

Grand Theft Auto V: Premium Edition PS4 – 58% off

Die vollständige Liste dazu hat der offiziellen PlayStation Blog parat. Ansonsten lohnt sich auch der Blick in den Direct Store von Sony, wo DualSense Controller, Zubehör & Co. reduziert sind. Auf eine PS5 braucht man in diesem Jahr jedoch nicht hoffen.