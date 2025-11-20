Black Friday Sale ist live: PS5, PS5 Pro, PS Portal & PlayStation Plus – die echten Deals im Überblick

AnzeigeFeatured

Der PlayStation Black Friday 2025 ist da: PS5, PS5 Pro, PlayStation Portal, Games und PlayStation Plus im Angebot. Wir checken die besten Deals für euch.

Black Friday Ps5 Pro

Sony legt dieses Jahr spürbar nach. Ab sofort startet der PlayStation Black Friday 2025, und die Rabatte sind deutlich offensiver als zuletzt. Konsolen, Zubehör, PlayStation Store-Angebote und sogar Gear-Merch landen im Preisrutsch.

Inhalt

Wir haben uns die Live-Deals angeschaut und verraten euch, wo euch echte Vorteile erwarten, und wo Sony eher die üblichen Prozentzeichen verteilt.

PS5 & PS5 Pro: Hardware liefert die stärksten Argumente

Wenn ihr eine PS5 wollt, ist das hier vermutlich der beste Zeitpunkt seit Jahren. Die PS5 Slim in verschiedenen Bundles fällt auf rund 449 Euro, die Digital Edition landet bei 349 Euro. Das ist endlich wieder ein Preis, der nicht nach „spät im Zyklus“ klingt, sondern nach „kann man jetzt ernsthaft empfehlen“.

SONY PlayStation®5 Digital Edition (Slim) – 825 GB

479 EUR349 EURGet It Now

SONY PlayStation®5 Disc Edition (Slim) – 1TB

549 EUR449 EURGet It Now

PS5 Pro für 699 EUR

Spannender ist aber die PS5 Pro: Auch das High-End-Modell sinkt um 100 Euro – ein ungewöhnlich offenes Signal. Sony will offenbar nicht riskieren, dass PC-Hardware oder Switch-2-Deals den November klauen. In der Praxis heißt das: Wer höhere Framerates oder Raytracing ohne Bauchschmerzen will, bekommt gerade das fairste Pro-Preisbild seit Release.

SONY PlayStation®5 Pro – 2 TB Konsole

799 EUR699 EURGet It Now

PlayStation Portal, PS VR2 & Controller

Beim Zubehör gibt’s ebenfalls solide Einschnitte. PS VR2 minus 100 Euro, DualSense Edge minus 30 Euro, Headsets und der PlayStation Portal jeweils günstiger. Letzterer bleibt technisch kein Muss, aber der Rabatt macht ihn für Remote-Player deutlich attraktiver. Wichtig: Händler müssen die Preise nicht 1:1 übernehmen – regionale Unterschiede sind realistisch.

PlayStation VR2 (2025)

449 EUR349 EURGet It Now

PlayStation Portal™ Remote-Player  (weiß)

219 EUR199 EURGet It Now

PlayStation Portal™ Remote-Player  (black)

219 EUR199 EURGet It Now

DualSense® Edge Wireless Controller

219 EUR174 EURGet It Now

DualSense® Wireless Controller

verschiedene Farben

84,99 EUR54,99 EURGet It Now

PlayStation Store, Games & PlayStation Plus

Der PlayStation Store startet am 21. November fährt die üblichen „bis zu 75 %“ aus. Das bedeutet: neue Blockbuster leicht reduziert, ältere Titel stark. Welche Spiele in Deutschland zu welchem Preis landen, zeigt erst der 21. November – Sony kommuniziert traditionell unpräzise. Ein klarer Vorteil bleibt die 3-für-2-Aktion auf viele Titel, besonders wenn man ohnehin eine Liste an Nachkäufen hat.

PlayStation Plus wirkt dagegen konservativ: maximal 33 % auf Jahresabos und Upgrades. Kein schlechter Deal, aber identisch zu den Vorjahren. Wenn euer Abo bald ausläuft, spricht nichts dagegen – wer „mega sparen“ erwartet hat, wird hier eher nüchtern.

Stärkster PS5-Black-Friday seit Jahren

Der Black Friday 2025 liefert vor allem bei Hardware ein echtes Upgrade. PS5 und PS5 Pro sind so günstig wie lange nicht, Zubehör ist fair bepreist und Gear-Merch ungewöhnlich deutlich reduziert. Beim PlayStation Store und PlayStation Plus Plus gibt’s gute, aber erwartbare Aktionen – solide Ergänzungen, aber keine Gamechanger.

Wer auf eine PS5 oder PS5 Pro gewartet hat, sollte dieses Jahr zuschlagen. Bei Spielen lohnt es sich hingegen, die finalen Store-Preise abzuwarten.

