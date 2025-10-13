Black Myth: Wukong – 100-GB-Patch 1.0.20 bringt Performance, Boss-Updates und neue Sprachen

Game Science hat das umfassende Update 1.0.20.21756 für Black Myth: Wukong veröffentlicht. Für die PS5 kommt der Patch auf rund 93,5 GB, ein Umfang, der für ein reguläres Update fast ungewöhnlich ist. Die Entwickler rechtfertigen die Größe mit zahlreichen internen Änderungen, Performance-Optimierungen und Verbesserungen der Spielmechanik.

Spieler sollten vor der Installation darauf achten, ausreichend Speicherplatz freizuhalten, insbesondere auf der PS5 und beim PC, wo temporäre Dateien zusätzlich Platz benötigen. Mods können zudem Kompatibilitätsprobleme verursachen, weshalb ein Entfernen vor der Aktualisierung empfohlen wird.

Performance und Gameplay im Fokus

Das Update bringt spürbare Anpassungen in mehreren Bereichen. Auf der PS5 wurde die Ladegeschwindigkeit verbessert, Texturen und Beleuchtung optimiert, und der Performance Mode wurde leicht angepasst: Dieser läuft nun wieder mit 60 Hz, was die Eingabelatenz reduziert und gleichzeitig die Auflösung erhöht. Die alte Version des Performance Mode bleibt als „Legacy“ erhalten.

Auf dem PC integriert das Update AMDs FSR4 und verbessert den Kompatibilitätsmodus, sodass bei Hardware- oder Treiberproblemen ray tracing, Frame Generation und Super-Resolution-Funktionen temporär deaktiviert werden, um Startfehler zu vermeiden. Zudem wurden CPU-Leistung, Rendering und Speicherverwaltung in mehreren Szenarien optimiert.

Bosskämpfe profitieren ebenfalls: Gegen den Yaoguai King „Giant Shigandang“ wurde das Kampferlebnis überarbeitet, und Probleme bei anderen Bossen wie „Top Takes Bottom & Bottom Takes Top“ wurden behoben.

Weitere Verbesserungen

Black Myth: Wukong erhält jetzt auch Unterstützung für die tschechische Sprache, während mehrere Lokalisationsprobleme korrigiert wurden, von Textüberlappungen bis hin zu Untertitel- und Übersetzungsfehlern. Grafikfehler wie Ghosting und Edge-Flickering wurden auf PS5 und PC behoben, außerdem profitieren PC-Spieler von einer verbesserten Frame-Generation bei XeSS 2.0 und stabilerem Verhalten beim gleichzeitigen Einsatz von DLSS 4 und Ray Tracing.

Trotz aller Verbesserungen bleibt die Frage: Braucht ein Patch wirklich fast 100 GB? Für viele Spieler wirkt dies als unangemessen groß, insbesondere wenn der eigentliche Spielinhalt nur marginal verändert wird. Die Performance-Verbesserungen sind relevant, doch das Handling auf Konsolen mit begrenztem Speicher könnte Nutzer abschrecken.

Wer auf die neuesten Optimierungen und Bugfixes nicht verzichten möchte, muss den Speicherplatz freiräumen oder das Spiel neu installieren, eine Unannehmlichkeit, die den Fortschritt für manche verzögern könnte. Die vollständigen Patch Notes können unter diesem Link nachgelesen werden.

Wie seht ihr das: Ist ein Patch in dieser Größe noch akzeptabel, oder übertrifft er das, was man als „normales Update“ erwarten kann?