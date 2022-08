Das Gameplay-Video entführt einen in einen mysteriösen Wald, in dem man sich neuen Feinden und spannenden Battles stellen muss. Die Grafik-Technologie zeigen dabei auf, wie man diese immersive und fantastische Welt der chinesischen Mythologie zum Leben erweckt.

Im ersten Video zeigt Entwickler Game Science eine neue 6-minütige Zwischensequenz, in der man verschiedene Charaktere vorstellt, die zum ersten Mal überhaupt zu sehen sind. Das zweite Video von Nvidia beeindruckt vor allem aus technischer Sicht, in dem man das allererste 4K-Gameplay von Black Myth: Wukong mit Raytracing und NVIDIA DLSS präsentiert.

