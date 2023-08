Black Myth: Wukong – Neue Gameplay-Szenen & Details zur Gamescom

„Obwohl Black Myth in seiner Mechanik einige Ähnlichkeiten mit der Dark Souls-Reihe aufweist, unterscheidet sich das Kampfgefühl hier deutlich von anderen ähnlichen Spielen. Meiner Meinung nach ergibt sich diese Unterscheidung aus der Tatsache, dass die Spieler in anderen Soulslike-Spielen im Kampf typischerweise Waffen wie Schwerter oder Äxte trugen.“

Erste Hands-On Berichte zu Black Myth: Wukong sind in der vergangenen Nacht online gegangen, in denen man es mit verschiedenen Boss-Gegnern zu tun bekam, die wunderschöne Spielwelt erkunden konnte, sowie zieht man Vergleiche zu großen Vorbildern wie der Dark Souls-Serie von FromSoftware.

What do you think?