Black Myth Wukong: Pre-Load fällt riesig aus und katapultiert das Spiel in die Charts

Nachdem am vergangenen Wochenende das erste Gameplay-Video aus der PS5-Version von Black Myth Wukong aufgetaucht ist, stürmt der Titel nun auch die Pre-Order Charts im PlayStation Store und konnte sich heute in den Top 5 festsetzen. Eine andere Möglichkeit, um das Spiel zu erwerben, gibt es ohnehin nicht, denn eine physische Version wurde von Entwickler Game Science ausgeschlossen.

What do you think?