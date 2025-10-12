Black Myth: Wukong – Riesiger 100 GB-Patch sorgt für Kopfschütteln bei Spielern

Ein Update mit 100 Gigabyte? Für viele Black Myth: Wukong-Spieler klingt das weniger nach einem Patch, sondern eher nach einem halben Re-Download. Ab dem 13. Oktober veröffentlicht Game Science ein neues Update für das Action-RPG auf PS5, Xbox Series und PC, und das sorgt schon im Vorfeld für Diskussionen.

Das Update soll laut Entwicklerteam auf X „regelmäßige Fehlerbehebungen“ und „Leistungsoptimierungen“ beinhalten. Doch was wie ein Routine-Patch klingt, entpuppt sich als echter Speicherfresser: Allein auf der PS5 werden rund 93,5 Gigabyte benötigt. Grund dafür seien laut Game Science „Unterschiede in der Dateispeicherung“, was zwar technisch korrekt, aber für viele Spieler wenig zufriedenstellend klingt.

Patch oder Neuinstallation?

Wer keinen freien Speicherplatz hat, steht vor einer unbequemen Entscheidung: entweder das Spiel komplett löschen und neu herunterladen, oder einfach die alte Version weiterspielen. Der Entwickler weist zudem darauf hin, dass installierte Mods Kompatibilitätsprobleme verursachen könnten, was vor allem PC-Spieler betrifft.

Interessant ist der Hintergrund. Laut Insidern sollen im Update tiefgreifende Änderungen an der Engine-Struktur vorgenommen werden, um die Performance auf allen Plattformen zu stabilisieren. Das erklärt die enorme Datenmenge, rechtfertigt sie aber nicht automatisch. Gerade auf Konsolen, wo Speicherplatz ein knappes Gut ist, wirkt ein solcher Patch schlicht unverhältnismäßig.

Ein notwendiges Übel oder schlechtes Update-Management?

Technisch mag das Update nachvollziehbar sein, kommunikativ ist es jedoch unglücklich gelaufen. Wer „Optimierungen“ liest, erwartet keine Dateigröße im dreistelligen Gigabyte-Bereich. Es bleibt abzuwarten, ob sich die versprochenen Verbesserungen tatsächlich bemerkbar machen, oder ob das Update am Ende vor allem eines hinterlässt: genervte Spieler, die wieder einmal die Speicherverwaltung ihrer Konsole aufräumen müssen.

Wie siehst du das: Ist so ein XXL-Patch in Zeiten digitaler Spiele akzeptabel oder einfach ein Zeichen schlechten Datenmanagements?