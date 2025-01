Black Ops 6 Season 2 bringt neue Karten und Zombies-The Tomb-Gameplay

Der Launch von Call of Duty: Black Ops 6 Season 2 erwartet Spieler mit frischen Inhalten. Der neue Trailer zeigt erste Eindrücke der Multiplayer-Karten Dealership, Lifeline und Bounty, die mit dem Start der Saison am 28. Januar verfügbar sein werden. Die Karte Dealership spielt in einem Autohaus, während Lifeline auf einer Luxusyacht stattfindet. Zusätzlich wird Bounty den Spielern neue Herausforderungen bieten.

What do you think?