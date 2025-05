Black Panther – Ganz schlechte Nachrichten für das ambitionierte Game von Cliffhanger Games

Was nach einem Prestigeprojekt klang, wurde nun sang- und klanglos eingestampft: Electronic Arts hat offiziell das Black Panther-Spiel abgesagt, wie IGN berichtet, und das dahinterstehende Studio, Cliffhanger Games, gleich mit in den Abgrund gerissen. Für viele war das Spiel eines der spannendsten Marvel-Projekte in der Pipeline – nicht zuletzt wegen der ikonischen Figur, der kulturellen Strahlkraft und dem filmischen Erfolg der Vorlage. Doch EA hat sich anders entschieden.

Statt sich in das Reich Wakandas zu wagen, verordnet sich der Publisher eine kreative Schrumpfkur: Weniger Experimente, mehr Fokus auf Kernmarken wie Battlefield, Skate oder Die Sims. In der offiziellen Mitteilung heißt es, man wolle sich auf „die größten Wachstumschancen“ konzentrieren – eine Business-Floskel, die sich in der Realität oft als Absage an Risiko, Innovation und frische Ideen entpuppt.

Von Hoffnungsträger zu Kollateralschaden

Das Drama um Black Panther ist vor allem tragisch, weil es nie wirklich eine Chance hatte. Das Spiel war noch in einer frühen Phase, konkrete Gameplay-Szenen oder ein Release-Zeitraum wurden nie öffentlich. Erste Leaks deuteten auf eine offene Welt und eine individualisierbare Panther-Rolle hin – vielleicht sogar mit T’Challa als spielbarem Charakter. Doch offenbar reichte das nicht aus, um EA langfristig zu überzeugen.

Dass Cliffhanger Games mit Black Panther ihr Debüt feiern sollten, macht die Sache nicht besser. Ein Studio ohne veröffentlichte Referenzen, das gleich mit einem AAA-Marvel-Spiel debütiert? Ambitioniert – aber vielleicht auch ein Risiko, das EA rückblickend nicht bereit war einzugehen. Ein Beweis für fehlendes Vertrauen in das eigene Projekt oder schlicht ein Opfer strategischer Umstrukturierung?

Was bleibt von Wakanda? Und was kommt danach?

EAs Rückzieher reißt ein klaffendes Loch in Marvels aktuelle Spielestrategie, doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – und manchmal trägt sie Vibranium-Rüstung. Zwar wurde Black Panther zu Grabe getragen, aber das bedeutet nicht, dass der König von Wakanda auf ewig schweigt.

Noch immer steht Marvel 1943: Rise of Hydra auf dem Plan – ein Story-getriebenes Actionspiel, das Captain America und Azzuri, einen Black Panther aus der Kriegszeit, zusammenbringt. Statt CGI-Bombast und Blockbuster-Kitsch soll hier das Erzählen wieder im Vordergrund stehen. Und wenn jemand weiß, wie man Charaktere mit Tiefe inszeniert, dann ist es Uncharted-Veteranin Amy Hennig. Das klingt weniger nach Spektakel und mehr nach Substanz – ein Hoffnungsschimmer in einem sonst eher durchkalkulierten Marvel-Gaming-Kosmos.

Und dann wäre da noch das angekündigte Iron Man-Spiel. Auch hier hält sich EA bedeckt, doch das Projekt lebt – zumindest noch. Ob Tony Stark eines Tages digital aufersteht oder im Konzept-Ordner verstaubt, bleibt abzuwarten. Die Erwartungen jedenfalls sind nach dem Wakanda-Fiasko alles andere als niedrig.