Black Week Deal-Tipp: PS5 Slim jetzt ab 349 EUR – Disc- oder Digital-Version verfügbar

Wer aktuell überlegt, sich eine PS5 Slim zuzulegen, kann sich freuen. Die Konsole ist zur Black Week bei Media Markt und Saturn wieder zu besonders attraktiven Preisen erhältlich – digital bereits ab 349 EUR, die Disc Edition für 449 EUR. Damit liegt sie fast auf dem Niveau der jüngsten PS5 Japan Edition, die besonders günstig angekündigt wurde.

Mit den neuen Preisen wird der Einstieg in die PS5-Welt noch einmal günstiger. Wer die Digital Edition wählt und das Laufwerk separat für 80 EUR nachrüstet, spart zwar gegenüber dem Disc-Modell, muss aber mit einem reduzierten Speicher von 825 GB statt der üblichen 1 TB leben.

PS5 Slim: kompakt, leistungsstark, vielseitig

Die PS5 Slim überzeugt weiterhin mit den bekannten Stärken: schnelle SSD, 3D-Audio-Unterstützung und das innovative DualSense-Controller-Erlebnis. Dank des schlankeren Designs ist die Konsole leichter zu integrieren, behält aber die volle Performance der ursprünglichen PS5 bei.

PS5 Slim – Digital oder Disc Edition

Die Digital Edition eignet sich besonders für Spieler, die ohnehin hauptsächlich digitale Spiele nutzen und bereit sind, auf das integrierte Laufwerk zu verzichten. Die Disc Edition bleibt die beste Wahl für Sammler oder alle, die physische Spiele bevorzugen.

Praktisch: Sony ermöglicht es, Zubehör wie zusätzliche SSDs über den Front-USB-C-Anschluss nachzurüsten. Auch Laufwerk, Standfuß und Faceplates lassen sich später nachrüsten und austauschen, eine clevere Lösung, die sowohl Produktionskosten als auch Kaufpreis für den Endkunden reduziert.

Warum jetzt zuschlagen?

Die Preise für die PS5 Slim sind aktuell besonders günstig, leider noch nicht für die PS5 Pro, die weiterhin 799 Euro kostet. Wer spart, kann direkt ins Gaming einsteigen und bei Bedarf flexibel aufrüsten. Weitere Deals dieser Art sind bereits auf der Aktionsseite von Media Markt verfügbar, Media Markt zieht später nach.