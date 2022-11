BLACKTAIL – Action-RPG erscheint im Dezember, neues Gameplay

Auch lassen sich Materialien sammeln, um seine Auswahl an Tränken und Pfeilen herzustellen, man nimmt an spannenden Bosskämpfen mit seinem treuen Bogen und Handschuh teil und begegnet vielen bizarren und gesprächigen Kreaturen. Wer den Schleier seiner Vergangenheit lüftet, entscheidet über das Schicksal des Landes und seiner Bewohner und erlebt die Auswirkungen jeder Entscheidung auf seine Fähigkeiten.

In dieser Nacherzählung des Mythos von Baba Yaga jagen man die schwer fassbaren Bilder seiner Vergangenheit in einer verzauberten Waldumgebung. Während man lernst, seinen Bogen zu meistern und Zaubersprüche zu entfesseln, entscheidet das Moralsystem des Spiels darüber, ob man eine gute oder eine böse Hexe sein möchte.

BLACKTAIL ist ein surreales First-Person-Action-RPG, das in einer dunklen Märchenwelt voller Geschichten und Legenden spielt. Darin spielt man Yaga, ein junges Mädchen, das der Hexerei beschuldigt wird. Als lebendige Erinnerungen an seine eigene Vergangenheit als widerliche, wandelnde Geister zurückkehren, bleibt einem keine andere Wahl, als sie zu jagen, in der Hoffnung, sein eigenes Geheimnis zu lüften, heißt es zur Story.

Entwickler The Parasight veröffentlicht in diesem Dezember ihr neues Action-RPG BLACKTAIL , zu dem man heute ein neues Gameplay-Video zeigt.

