Blacktail – First-Person-Action-RPG für PS5 angekündigt

The Parasight hat auf der E3 ihr neues First-Person-Action-RPG Blacktail vorgestellt, das für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheint. Werdet darin zur Hexe des Waldes und erweckt einen slawischen Mythos zum Leben.

In Blacktail erkundet man die Geschichte von Yaga, die sich auf dem furchterregenden Weg zum Wächter des Waldes befindet, eine dunkle Legende, die die Albträume von Kindern heimsucht. Als Spieler schlüpft man in die Rolle eines 16-jähriges Mädchen, das der Hexerei angeklagt und aus einer frühmittelalterlichen slawischen Siedlung vertrieben wurde. Nachdem lebendige Erinnerungen an ihre Vergangenheit als üble Geister auf der Erde zurückkehren, ist Yagas einzige Wahl, das zu tun, was sie am besten kann: sie zu jagen.

Blacktail ergründet den Mythos von Baba Yaga, indem man die Ursprünge dieser klassischen Volksgeschichte erlebt. Vor euch liegt eine einzigartige Mischung aus intensivem Bogenschießen und düsterem Geschichtenerzählen. Es liegt damit an euch zu wählen, ob ihr der Wächter des Waldes oder der Horror-Alpträume werden wollt.

Wann Blacktail erscheint, ist gegenwärtig noch unklar. Eindrücke aus dem Spiel gibt im ersten Trailer von der E3.