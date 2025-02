Blades of Fire – Castlevania-Macher enthüllen brandneue IP

Die Fantasy-Welt der Videospiele bekommt epischen Zuwachs: Blades of Fire, das neueste Werk von MercurySteam, den Machern hinter Castlevania, und 505 Games, erscheint am 22. Mai und verspricht ein packendes Action-RPG-Erlebnis mit innovativem Waffenschmiede-System. In einer Welt, in der die grausame Königin Nerea jeden Stahl in Stein verwandelt hat, liegt das Schicksal in den Händen von Aran de Lira, dem letzten Helden, der Metall noch zu führen vermag.

Ein Reich in Fesseln

Königin Nerea hat die ultimative Kontrolle über das Königreich übernommen, indem sie jeglichen Widerstand buchstäblich versteinert hat. Ihre düsteren Armeen führen das göttliche Metall – das einzige Material, das ihrer dunklen Magie trotzt. Doch Aran de Lira, der Erstgeborene von King’s Ward, ist bereit, sich ihr entgegenzustellen. Gemeinsam mit Adso, einem gelehrten Begleiter mit tiefem Wissen über uralte Mythen, begibt er sich auf eine gefährliche Reise, um die Tyrannin zu stürzen.

Das herausragende Feature von Blades of Fire ist das komplexe Waffenschmiede-System, das nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Anpassung von Waffen bietet. Spieler können verschiedene Legierungen, Griffe, Klingen und Runen kombinieren, um eine tödliche Waffe zu erschaffen, die exakt zu ihrem Kampfstil passt. Die richtige Wahl ist entscheidend, denn jeder Feind hat einzigartige Stärken und Schwächen, die nur mit der passenden Waffe überwunden werden können.

Taktischer Kampf mit Tiefgang

Das Kampfsystem von Blades of Fire setzt auf präzise Taktik und gezielte Angriffe. Gegner besitzen spezifische Schwachstellen, die mit bestimmten Waffen oder Techniken ausgenutzt werden können. Ob präzise Stiche, kraftvolle Hiebe oder vernichtende Schläge – die Wahl des richtigen Angriffsstils kann den Ausgang einer Schlacht entscheiden.

Von düsteren Burgen über verwinkelte Paläste bis hin zu verlassenen Schmieden – die Spielwelt ist ein Labyrinth aus Gefahren und Rätseln. Mehr als 50 unterschiedliche Feindtypen stellen sich den Spielern in den Weg, darunter die fanatischen Wachen der Königin, untote Schrecken und albtraumhafte Kreaturen. Adso, der belesene Begleiter, hilft dabei, uralte Geheimnisse zu entschlüsseln und neue Wege zu entdecken.

Blades of Fire erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und im Epic Games Store.