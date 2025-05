Blades of Fire: God of War trifft auf düstere Königsdämmerung

Blades of Fire klingt wie ein Kind von God of War und Dark Souls – mit schwerem Hammer, Tragik-Backstory und finsteren Nekropolen. Der neue Trailer offenbart mehr als nur Kampfsystem und Schmiedekunst: Aran, Sohn eines Kommandanten, teilt eine Vergangenheit mit Königin Nerea – einst Freunde, nun wohl Feinde. Klingt nach Kratos und Atreus, nur verdrehter.

Mentorin Glinda trägt ebenfalls einen Hammer, was verdächtig nach einer Koop-Möglichkeit riecht. Der Oger Melkart sorgt für absurde Comedy, während der Bestatter Melcart wohl mit düsteren Geheimnissen spielt.

MercurySteam bleibt vage – aber der Mix aus epischer Tragödie, Monster-Mythen und Königshaus-Drama verspricht Großes. Blades of Fire erscheint am 22. Mai – mit etwas Glück zündet es so wuchtig wie Kratos‘ Leviathan-Axt.