Blades of Fire – Kostenlose Demo für PS5 angekündigt

Inmitten der geballten Gaming-Power von Elden Ring: Nightreign könnte Blades of Fire von MercurySteam leicht untergehen – es sei denn, die angekündigte kostenlose Demo zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Ein knackiger Vorgeschmack auf das Fantasy-Abenteuer kommt trotzdem: Die Demo wird vor dem offiziellen Launch am 22. Mai erscheinen – doch wann genau, bleibt abzuwarten.

Was wir von der Demo erwarten können

Laut einem Beitrag auf BlueSky soll die Demo „bald“ erscheinen – also irgendwann vor dem offiziellen Release am 22. Mai. Das klingt zunächst beruhigend, doch in der Welt der PR-Floskeln ist „bald“ ein dehnbarer Begriff. Eine Woche vorher? Zwei Tage? Oder am Vorabend des Launches, wenn eh keiner mehr Zeit hat? Wer weiß das schon.

Fest steht: Die Demo soll vor dem Release verfügbar sein, und das immerhin ist ein Lichtblick für alle, die dem Projekt noch mit Skepsis begegnen. Verständlich, denn MercurySteam – zuletzt durch Metroid: Samus Returns und Lords of Shadow bekannt – wagt sich mit Blades of Fire in neues Terrain: ein düsteres Fantasy-Setting mit Fokus auf Waffenschmiedekunst und taktischem Kampf.

Ein neuer Ansatz für Hack-and-Slash

In der Rolle von Aran, einem ehemaligen Soldaten mit einem Schmiedehammer als Hauptwaffe, erkunden Spieler ein vom Krieg zerrüttetes Königreich, das unter der grausamen Herrschaft von Königin Nerea leidet. Doch Blades of Fire will mehr sein als nur ein weiterer Hack-and-Slash-Titel: Waffen lassen sich nicht nur finden, sondern auch formen, verbessern und verfluchen. Parieren, Ausweichen und das kluge Kombinieren von Metallen entscheiden über Sieg oder Niederlage.

Ob die Demo genug zeigt, um Kritiker und Skeptiker zu überzeugen, bleibt abzuwarten. Sie könnte aber auch ein cleverer Schachzug sein: Wer einen Vorgeschmack auf das Arsenal und die Mechanik bekommt, bleibt vielleicht auch dann hängen, wenn FromSoft zur gleichen Zeit ihre Bomben zünden.

Bis dahin heißt es: Demo im Auge behalten – und hoffen, dass „bald“ nicht „zu spät“ bedeutet.