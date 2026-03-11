Latest

Blaues Wunder: Sony verpasst PlayStation Plus ein frisches Gesicht

Sony überarbeitet das Design der PlayStation Plus Sektion auf der PS5. Erfahre alles zum neuen blauen Look und was das für die Community bedeutet.

Lukas Neumann
lukas author
Lukas Neumann
Als leidenschaftlicher Gamer und Analyst begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de.
Ein Kommentar
Playstation Plus New Design

Sony schraubt pünktlich zum März-Update massiv am Look von PlayStation Plus und setzt dabei auf einen klaren visuellen Unterschied. Wer heute im Dashboard seiner PS5 auf den PlayStation Plus-Reiter navigiert hat, wird es sofort bemerkt haben: Die gesamte Sektion erstrahlt in einem völlig neuen Look. Gleichzeitig wurde das offizielle Marketing umgestellt.

Das bisherige Design ist einem tiefen Dunkelblau mit modernen, geometrischen Linien-Muster gewichen. Es ist kein systemweites Update, sondern eine gezielte optische Generalüberholung, die sich exklusiv durch den PlayStation Plus-Bereich zieht – und das ganz ohne Vorwarnung.

Eine visuelle Ansage ohne Worte

Das Spannende an dieser Änderung ist das absolute Schweigen seitens Sony. Es gibt kein offizielles Statement, keinen Blogpost und keine Patch-Notes, die dieses neue Branding erklären. Dass das Update pünktlich zum Start der angekündigten Schwergewichte für den Game Catalog – darunter „Persona 5 Royal“ und „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ – erscheint, unterstreicht den neuen Premium-Anspruch.

Die Sektion wirkt jetzt deutlich technischer und rückt visuell näher an das offizielle PlayStation-Branding heran, bleibt aber durch das spezifische Blau als eigene Zone erkennbar.

So sieht das neue „blaue Wunder" live auf der Konsole aus
So sieht das neue „blaue Wunder“ live auf der Konsole aus

Subtiles Facelift oder Vorbote für mehr?

An dieser Stelle lässt sich bereits spekulieren, was dieses „stille“ Update zu bedeuten hat. Ist es lediglich eine kosmetische Anpassung, um die Übersichtlichkeit innerhalb des Stores und PlayStation Plus zu verbessern? Oder ist es der Vorbote für eine größere Umstrukturierung, die Sony im Hintergrund vorbereitet?

Ein so konsistenter Designwechsel in einer der wichtigsten Sektionen des Stores deutet oft darauf hin, dass PlayStation Plus wieder geschärft werden soll. Für uns Spieler bedeutet das erst einmal eine bessere Scannbarkeit: Ein Blick auf den blauen Hintergrund genügt nun, um zu wissen, dass man sich im Abo-Bereich befindet.

Der direkte Vergleich: Rechts der gewohnte, hellere Standard-Look der Monthly Games, links das neue, technischere Design-Konzept
Der direkte Vergleich: Rechts der gewohnte, hellere Standard-Look der Monthly Games, links das neue, technischere Design-Konzept

Das neue Design ist ein echter Gewinn für die Ästhetik. Das dunkle Blau wirkt edel und passt hervorragend zum aktuellen Line-up an Blockbustern. Dass Sony hier auf große Ankündigungen verzichtet, lässt die Änderung fast wie eine „natürliche Evolution“ wirken. Trotzdem bleibt die Frage offen, ob hinter den Kulissen noch größere Pläne für den Service geschmiedet werden. Fest steht: PlayStation Plus fühlt sich ab heute wieder ein Stück mehr nach „PlayStation“ an.

Wie gefällt euch der neue Look exklusiv in der PlayStation Plus Sektion – findet ihr die visuelle Trennung hilfreich oder hättet ihr euch lieber ein offizielles Wort von Sony dazu gewünscht?

Crydog
2 Minuten zuvor

Was ist das?
Blaues Licht!
Was macht das?
Es leuchtet blau!

0
Antworten

1
0
