Blaulicht-Zuwachs in Averno City: Warum „The Precinct“ jetzt mehr als eine Cop-Sim ist

Das Neon-Noir-Spektakel „The Precinct“ weitet seinen Dienstplan massiv aus. Ab sofort könnt ihr auf dem PC – und ab dem 24. März auf den Konsolen – nicht nur Verbrecher jagen, sondern als Sanitäter und Leichenbeschauer die dunklen Seiten der Stadt aufräumen.

Bisher war das Gameplay von „The Precinct“ klar auf die klassische Polizeiarbeit der 80er-Jahre fokussiert: Verfolgungsjagden, Schießereien und das Verteilen von Strafzetteln. Mit dem neuesten Gratis-Update brechen Fallen Tree Games diese Struktur auf. Die Integration von Ambulanz- und Coroner-Diensten fügt dem Sandbox-Erlebnis eine Ebene hinzu, die man sonst eher aus komplexen Rollenspiel-Mods wie GTA RP kennt.

Sobald ihr in einen Rettungswagen steigt, ändert sich euer Aufgabenprofil. Ihr reagiert auf medizinische Notfälle im gesamten Stadtgebiet und versorgt verletzte Zivilisten. Wer es noch düsterer mag, übernimmt den Leichenwagen. Diese Rolle ist eng mit den neuen Schauplätzen verknüpft – dem Krankenhaus und dem Leichenschauhaus auf West Island. Dass man das Outfit direkt am Fahrzeug wechseln kann, ist ein wichtiges Quality-of-Life-Feature, das den Spielfluss aufrechterhält, ohne dass man erst mühsam die Zentrale aufsuchen muss.

KI-Verbesserungen und Langzeitmotivation

Hinter den neuen Berufen verstecken sich mechanische Anpassungen, die das oft kritisierte „Leerlauf-Gefühl“ in der Open World bekämpfen. Die Einführung von Sammelobjekten (Stashes), die erst ab Polizeirang 7 freigeschaltet werden, gibt Spielern endlich ein konkretes Ziel für den Grind.

Besonders spannend für die Action-Dynamik, darunter die verbesserte Polizei-KI. In den bisherigen Versionen war es oft frustrierend, wenn Verdächtige in unübersichtlichem Terrain einfach „verschwanden“. Jetzt ziehen die KI-Kollegen Verdächtige aktiv aus ihren Verstecken. Das wertet das taktische Gefühl in den Häuserschluchten deutlich auf. Zusammen mit den neuen Musiktracks für den Ambulanz-Dienst verdichtet sich die Atmosphäre spürbar – das Spiel rückt weg vom reinen Arcade-Shooter hin zu einer lebendigen Stadt-Simulation.

Ein Schritt in die richtige Richtung?

Die Erweiterung des Gameplays um Rettungskräfte ist ein kluger Schachzug. „The Precinct“ lebt von seiner dichten 80s-Atmosphäre, und nichts schreit mehr nach „Neon-Noir“ als ein flackerndes Blaulicht vor einem Krankenhaus bei Nacht.

Für Fans der Top-Down-Action ist dieses Update ein echter Segen. Es liefert genau den Content, der die Spielwelt lebendiger macht, ohne die Kernmechanik zu verwässern. Besonders die KI-Fixes zeigen, dass die Entwickler auf das Feedback der Community hören. Wer das Spiel nach dem Release kurz zur Seite gelegt hat, bekommt jetzt einen triftigen Grund, für den Dienst auf West Island zurückzukehren.