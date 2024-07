BLEACH Rebirth of Souls: Neuer Gameplay-Trailer zum Manga-Phänomen

Das von KLAB entwickelte „BLEACH Rebirth of Souls“ lässt die Spieler in die aufregende Welt der Soul Reapers, Hollows und Arrancars eintauchen und basiert auf der beliebten Manga-Reihe, die von 2001 bis 2016 in Shueishas Shonen-Manga-Magazin Weekly Shonen Jump erschien.

What do you think?