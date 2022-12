Bloober Team entwickelt Horror-Spiel mit Private Division

„Unser nächstes Projekt ist ein spannendes neues Survival-Horror-Spiel, das uns dabei helfen wird, eine führende Rolle in der gesamten Horror-Branche zu übernehmen“, erklärt Piotr Babieno, Chief Executive Officer bei Bloober Team. „Ich bin dankbar für diese Zusammenarbeit mit Private Division. Sie verfügen über eine gewaltige Expertise und das Team ist sehr zugänglich. Für uns fühlt sich das nicht an wie ein typisches „Publisher-Entwickler“-Arbeitsverhältnis. Private Division ist eher ein Freund, der uns unterstützt oder zurückhält, wenn wir es brauchen.“

„Egal, ob wir mit etablierten Entwicklern wie Bloober Team oder kleineren Studios für neue Projekte zusammenarbeiten – wir achten stets darauf, mit Teams zusammenzuarbeiten, die zu den besten der Branche gehören, und wollen sie in ihren mutigen und kreativen Plänen unterstützen“, sagt Michael Worosz, Chief Strategy Officer bei Take-Two Interactive und Head of Private Division. „Es ist wirklich aufregend, unser Portfolio um ein neues Genre zu erweitern, indem wir eines der erfolgreichsten unabhängigen Teams Europas in die Reihen unserer talentierten Entwicklungspartner aufnehmen können.“

Das Spiel befindet sich derzeit in der frühen Entwicklungsphase und wird nicht vor dem Kalenderjahr 2025 zu erwarten sein. Private Division und Bloober Team freuen aber bereits darauf, in Zukunft weitere Einzelheiten zu diesem Spiel bekanntzugeben.

