Bloober Team: Großoffensive im zweiten Quartal 2026 mit neuer Horror-IP

Das polnische Studio Bloober Team plant für das zweite Quartal 2026 umfangreiche Enthüllungen, darunter ein neues Franchise, das sich spielerisch stark an Resident Evil orientieren soll. Nach dem finanziellen Rekordjahr 2025 schaltet das Studio auf maximale Expansion und arbeitet derzeit an insgesamt sieben Projekten parallel.

Der Erfolg des „Silent Hill 2 Remakes“ und von „Cronos: The New Dawn“ hat Bloober Team in eine neue Liga katapultiert, die nun mit einer massiven Content-Welle im Sommer 2026 gefestigt werden soll.

Weg vom „Walking Sim“

Lange Zeit haftete Bloober Team das Image an, lediglich atmosphärische „Walking Simulatoren“ wie Layers of Fear produzieren zu können. Die Ankündigung eines Resident Evil-inspirierten Projekts markiert den endgültigen Bruch mit dieser Vergangenheit. Für Spieler bedeutet das:

Aktiveres Gameplay: Fokus auf Ressourcenmanagement und Kampfmechaniken statt reinem Weglaufen.

Fokus auf Ressourcenmanagement und Kampfmechaniken statt reinem Weglaufen. Third-Person-Perspektive: Die Abkehr von der First-Person-Ansicht scheint nach den Erfahrungen mit Silent Hill gesetzt.

Die Abkehr von der First-Person-Ansicht scheint nach den Erfahrungen mit Silent Hill gesetzt. Fokus auf Action-Horror: Eine stärkere Gewichtung von Konfrontationen gegenüber reinem psychologischen Grusel.

Der Geschäftsbericht von Strefa Inwestorów offenbart ein Pensum, das selbst für Branchenriesen ambitioniert ist. Neben dem erwähnten RE-inspirierten Projekt befinden sich laut Remakes zu Silent Hill 1 und potenzielle Silent Hill 3, ein Switch-exklusives Projekt namens M, sowie das bisher größte Vorhaben des Studios, Project H, in Arbeit.

Was wir im Q2 2026 erwarten können

Da das Resident Evil-artige Spiel gerüchteweise noch für Ende 2026 geplant ist, gilt eine ausführliche Gameplay-Präsentation im Rahmen der kommenden Sommer-Showcases als nahezu sicher. Auch zu Project H und der Zukunft der Cronos-Marke werden handfeste Details erwartet. Die Partnerschaft mit Netflix für eine noch unbekannte Serie deutet zudem darauf hin, dass Bloober ihre Marken über das Medium Videospiel hinaus etablieren will.

Der Wandel vom Nischenentwickler zum Horror-Schwergewicht ist in vollem Gange. Das Resident Evil-Projekt könnte der nächste logische Schritt sein, um auch die Fans klassischer Survival-Horror-Action abzuholen. Dennoch bleibt abzuwarten, ob Bloober Team die personellen Ressourcen besitzt, sieben Projekte gleichzeitig auf AAA-Niveau zu stemmen, ohne bei den Mechaniken in alte, flache Muster zurückzufallen.

Glaubt ihr, Bloober Team kann den Fokus auf Action und Kämpfe genauso gut meistern wie die psychologische Atmosphäre, oder übernehmen sie sich mit sieben Projekten gleichzeitig?