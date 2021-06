Bloober Team & Konami verkünden Partnschaft, Silent Hill in Arbeit?

Schon einmal wurde Bloober Team (The Medium) als potenzieller Entwickler für ein neues Silent Hill-Spiel in den Raum geworfen, die sich klar dem Horrorgenre verschrieben haben. Jetzt kündigte man offiziell eine strategische Partnerschaft mit Konami an, was die Gerüchte um Silent Hill erneut befeuert.

In der Ankündigung spricht Bloober Team von einem „historischen Tag„, an dem sich „ein so renommiertes Unternehmen wie KONAMI für eine strategische Zusammenarbeit mit Bloober-Team entschieden hat„.

Konami ergänzt hierzu:

„Wir freuen uns darauf, die Charakteristiken und Stärken von Bloober Team und unseren jeweiligen Stärken zu vereinen, um qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen,“ so Hideki Hayakawa Representative Director, President Konami Digital Entertainment. Konami

Schon im Februar deutete man diese Partnerschaft an, durfte aber noch nicht verraten, wer dahinter steckt. Man ging aber davon aus, dass es die Spieler begeistern wird. Damals hieß es dazu, dass das Projekt schon eine Weile in Arbeit sei.

„Tatsächlich arbeiten wir seit mehr als einem Jahr an einem anderen Gaming-Projekt, einer weiteren Horror-IP, und wir tun dies mit einem sehr bekannten Gaming-Publisher. Ich kann euch nicht sagen, wer. Ich kann euch nicht sagen, was das Projekt ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute sehr aufgeregt sein werden, wenn sie feststellen, dass wir daran arbeiten.“ Bloober Team

Alles deutet in dem Fall auf Silent Hill hin, was die Fans auf der einen Seite sicherlich begeistern wird, auf der anderen Seite sieht man in Bloober Team aber nicht unbedingt den richtigen Entwickler dafür. Alle bisherigen Horrorspiele von Bloober waren OK, aber nicht wirklich herausragend. Insofern steht die Befürchtung im Raum, dass man die Rückkehr eines potenziellen Silent Hill womöglich in den Sand setzen könnte. Möglicherweise ist es aber auch genau die Kombination, die es braucht, damit Bloober Team sein Potenzial voll entfalten kann.

Bleibt also abzuwarten, ob es tatsächlich Silent Hill ist, an dem Bloober hier arbeitet.