Bloober Team kündigt neues Spiel mit Konami an

„Unsere Partnerschaft mit Konami hat Silent Hill 2 auf ein neues Level gehoben – der Erfolg spricht Bände. Durch den intensiven Austausch von Know-how und kreativer Vision ist eine Produktion entstanden, die in jeder Hinsicht Maßstäbe setzt. Natürlich können wir noch nicht alles verraten, aber eines ist sicher: Fans dürfen sich auf etwas ganz Besonderes freuen. Wir brennen darauf, unser nächstes großes Highlight mit der Welt zu teilen,“ erklärt Piotr Babieno, CEO of Bloober Team.

Angesichts von Bloobers Vergangenheit als Spezialist für psychologischen Horror wäre es naheliegend, dass sie erneut an Silent Hill arbeiten. Vielleicht ein Remake des ersten Teils? Oder wagt sich das Studio gar an ein völlig neues Kapitel innerhalb des legendären Horror-Franchises? Eine spannende Vorstellung, immerhin hatte Bloober Team bereits mit The Medium gezeigt, dass es ein Faible für düstere Parallelwelten hat.

Bloober Team bleibt im Horrorgeschäft und setzt seine Zusammenarbeit mit Konami fort. Das polnische Studio, das bereits mit dem Remake von Silent Hill 2 Horror-Fans in Atem hielt, arbeitet an einem weiteren Spiel auf Basis einer Konami-IP. Doch welche Marke bekommt die Bloober-Therapie?

