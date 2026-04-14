Bloober Team setzt auf Multi-Projekt-Struktur mit sieben Horror-Titeln

Das polnische Studio Bloober Team stellt seine Führungsebene neu auf, um zeitgleich zwei große Eigenproduktionen sowie fünf Co-Produktionen zu realisieren, ohne dabei auf riskantes Massenwachstum zu setzen.

Bloober Team entwickelt aktuell sieben Horror-Projekte parallel, wobei der Fokus auf zwei internen First-Party-Titeln liegt, um finanzielle Klumpenrisiken einzelner Releases zu minimieren. Mit der Ernennung von Thaine Lyman (Studio Head), Katya Baukova (Business Development) und Michał Gembicki (Publishing) holt sich das Studio Veteranen von Activision, CD Projekt und Techland ins Haus, um die Transformation vom Nischen-Entwickler zum stabilen Genre-Schwergewicht abzuschließen.

Risiko-Management statt Hype

Nach dem Erfolg des „Silent Hill 2 Remakes“ verlässt Bloober Team das Modell der sequenziellen Entwicklung. Laut CEO Piotr Babieno ist die Arbeit an mindestens zwei großen Projekten eine notwendige Absicherung im volatilen Spielemarkt. Mehr als zwei große Eigenproduktionen schließt er jedoch aus, um die Qualitätskontrolle und die kreative Aufsicht nicht zu gefährden.

Interne Projekte: Zwei Teams arbeiten an Singleplayer-Horror-Erfahrungen mit Fokus auf „Premium Execution“ – darunter ein Titel für Nintendo-Plattformen und ein Projekt der Cronos: New Dawn-Macher.

Zwei Teams arbeiten an Singleplayer-Horror-Erfahrungen mit Fokus auf „Premium Execution“ – darunter ein Titel für Nintendo-Plattformen und ein Projekt der Cronos: New Dawn-Macher. Co-Produktionen: Unter dem Label Broken Mirror Games befinden sich fünf weitere Titel in Arbeit, darunter das bereits bestätigte Layers of Fear 3.

Während die Spieleindustrie seit 2023 von massiven Entlassungswellen geprägt ist, positioniert sich Bloober Team explizit gegen rücksichtslose Expansion. Mit fast 270 Mitarbeitern setzt das Studio auf personelle Stabilität und finanzielle Disziplin. Babieno betont gegenüber GamesIndusty, dass man Probleme nicht durch Entlassungen lösen wolle, die aus einem zu schnellen Wachstum resultieren. Dieser Fokus auf Seniorität und langjährige Zusammenarbeit soll die kreative Identität des polnischen Standorts sichern.

Vom „Walking Sim“ zum Action-Horror

Die personelle Verstärkung durch Lyman (Wargaming/Activision) und Gembicki deutet darauf hin, dass Bloober Team seine Publishing-Kompetenz massiv ausbauen will. Technisch und spielmechanisch markiert diese Phase den endgültigen Bruch mit den reinen „Walking Simulators“ der Anfangstage (Layers of Fear 2016). Die Neuausrichtung zielt auf komplexe Gameplay-Systeme ab, wie sie bereits im „Silent Hill 2 Remake“ angedeutet wurden.