Bloober Team: Spekulationen um Silent Hill 1 & 3 Remakes

Bloober Team arbeitet wieder mit Konami zusammen, wahrscheinlich für ein neues Silent Hill-Spiel. Das mysteriöse „Project G“ könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, dass Remakes von Silent Hill 1 oder 3 in Arbeit sind. Dies ergibt sich aus der logischen Reihenfolgen und Hinweisen, die bereits zuvor gestreut wurden. Außerdem wurden die Zielplattformen bestätigt.

Bestätigte Zusammenarbeit für „Project G“

Bloober Team, bekannt für seine Arbeit am Silent Hill 2 Remake, hat am gestrigen Dienstag offiziell eine neue Kooperation mit Konami bestätigt. In einer Unternehmensmeldung hieß es:

„Der Vorstand von Bloober Team SA gibt bekannt, dass am 25. Februar 2025 eine wesentliche Vereinbarung mit Konami Digital Entertainment Co., Ltd. über die Produktion eines Spiels abgeschlossen wurde. Dieses Spiel basiert auf einer Konami-IP und trägt den Codenamen Project ‚G‘. Geplant ist eine Veröffentlichung auf PC, PS5 und Xbox Series X/S.“

Diese Nachricht bestätigt erstmals offiziell, dass Bloober erneut an einem Konami-Projekt arbeitet. Interessanterweise war bereits 2023 bekannt, dass sich „Project G“ in einer Konzeptphase befand, während ein weiteres Projekt mit dem Codenamen „H“ in Planung war. Doch erst jetzt wissen wir sicher, dass „G“ ebenfalls zur Konami-Kollaboration gehört.

Silent Hill 1 & 3 Remakes?

Die Enthüllung wirft neue Spekulationen auf. Da „Project G“ bereits vor dem Silent Hill 2 Remake genehmigt wurde, ist es durchaus möglich, dass frühere Leaks Recht hatten. Bereits 2023 gab es Gerüchte, dass Bloober an weiteren Silent Hill-Titeln arbeitet.

Besonders auffällig: Sowohl „Project G“ als auch „Project H“ wurden anscheinend parallel entwickelt und sollen zeitgleich 2023 in Produktion gegangen sein. Dies würde darauf hindeuten, dass Konami einen größeren Plan für Silent Hill verfolgte, der nicht völlig unabhängig vom Erfolg des aktuellen Remakes war. Da dieser Erfolg nun eingetreten ist, könnte Konami endgültig grünes Licht für „Project G“ gegeben haben. Dafür spricht auch der zeitliche Zusammenhang mit dem Ende des laufenden Quartals.

Ein weiteres Indiz: Silent Hill 1 und 3 sind direkt miteinander verknüpft, da die Geschichten der beiden Spiele stark zusammenhängen. Da Bloober bereits betont hat, dass Silent Hill 2 der perfekte Einstiegspunkt sei, wäre es nur logisch, dass danach Silent Hill 3 folgt.

Noch bleibt unklar, ob „Project G“ tatsächlich ein Silent Hill 1 oder 3 Remake ist. Doch die Hinweise verdichten sich. Mit Silent Hill 2 als Auftakt könnte Konami nun den gesamten Silent Hill-Kanon für moderne Plattformen neu auflegen. Ob sich diese Spekulationen bestätigen, bleibt abzuwarten – aber für Fans der Serie könnte es in den kommenden Jahren einige spannende Überraschungen geben.