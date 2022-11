Blood Bowl 3 – Release im Februar 2023 bestätigt

NACON und Cyanide Studio haben den Release-Termin von Blood Bowl 3 im Februar 2023 bestätigt. Das rundenbasierte Strategiespiel erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC.

In der Fantasy-Welt von Warhammer wird die Diplomatie in der Regel zugunsten von Brutalität bei der Lösung von Konflikten vernachlässigt. So ist es auch bei Blood Bowl 3. Es findet jedoch mit einem Football in einem Stadion statt, wobei die Opferzahl in der Regel geringer ist. Unter der Schirmherrschaft des Gottes Nuffle treten zwei Teams auf einem Spielfeld, das einem amerikanischen Football-Feld ähnelt, gegeneinander an und versuchen, mehr Touchdowns zu erzielen als der Gegner.

In Blood Bowl 3 wird die Rolle eines Trainers übernommen, der ein Team aus einer der Blood Bowl-Fraktionen zusammenstellt, zu denen Menschen, Orks, Zwerge, Elfen und andere Kreaturen aus dem Warhammer-Universum gehören. Das Team wird abseits des Spielfelds verwaltet und aufgerüstet. Die Fans können dabei ihren Figuren in rundenbasierten Matches Befehle erteilen. Die Gegner müssen mit Schlägen, Hieben und Stößen besiegt werden, um Touchdowns zu erzielen.

Blood Bowl 3 basiert auf der letzten Version des beliebten Brettspiels und stellt damit eine ideale Ergänzung zur physischen Version dar. Es fügt eine Vielzahl neuer Features hinzu, darunter spezielle Passstatistiken, eine Reihe von Spielfeldern mit eigenen Spielregeln, Coaches sowie Cheerleader und Starspieler.

Das bekannte Duo Jim und Bob ist auch wieder dabei, um jede Aktion auf dem Spielfeld in typischer Manier zu kommentieren, egal ob es sich um einen taktischen Spielzug oder ein brutales Tackling handelt.

Pünktlich zum Launch wird es 12 Fraktionen geben, von denen 4 zum ersten Mal in Blood Bowl spielbar sind. Jede Fraktion hat ihre eigenen, einzigartigen Eigenschaften und damit verbundenen Inhalte. Außerdem gibt es Einzel- und Mehrspielermodi und mehr Anpassungsmöglichkeiten als bisher.

Blood Bowl 3 ist ab dem 23. Februar 2023 erhältlich.