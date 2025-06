Blood Message – Im neuen Action-Adventure trifft Kinoqualität auf Storytelling

Mit Blood Message wagt sich NetEase Games erstmals an ein reines Singleplayer-Erlebnis. Entwickelt wird der Titel vom neu gegründeten Studio 24 Entertainment Lin’an, einem Tochterteam von Thunder Fire Studio. Das Spiel befindet sich derzeit für PC und nicht näher benannte Konsolen in Entwicklung, jedoch noch ohne festen Termin.

Doch was bisher über das Projekt bekannt ist, klingt nach einem ambitionierten Schritt: ein lineares, story-getriebenes Action-Adventure, das in den letzten Jahren der Tang-Dynastie spielt und auf cineastische Inszenierung, realistische Kämpfe und emotionales Storytelling setzt. NetEase spricht selbstbewusst vom Beginn einer neuen Ära für das eigene Portfolio – und positioniert sich damit klar gegenüber westlichen Blockbuster-Produktionen.

Zwischen Aufstand und Vaterrolle

Im Zentrum der Handlung steht ein namenloser Bote und sein kleiner Sohn. Inmitten des Aufstands von Dunhuang kämpfen sie sich ostwärts durch über 3.000 Li (rund 1.000 Meilen), um eine wichtige Nachricht nach Chang’an, der Hauptstadt des einst mächtigen Tang-Reichs, zu überbringen. Es ist eine Reise durch Wüsten, Schlachtfelder und das moralische Dilemma zwischen familiärer Verantwortung und staatsbürgerlicher Pflicht.

Blood Message will keine Heldenmythen über Generäle oder Kaiser erzählen. Stattdessen rücken die Entwickler die „kleinen Leute“ in den Vordergrund – Menschen, deren Handlungen im Schatten großer Geschichte stattfinden. Es geht um Loyalität, Überleben und darum, wie selbst jene, die von der Geschichtsschreibung oft übersehen werden, Spuren hinterlassen können.

Ein Vater, ein Sohn und eine letzte Botschaft: Blood Message erzählt eine epische Reise durch das alte China.

Lineares Gameplay und kinoreife Präsentation

Die Erzählung wird zusätzlich von einem linearen Gameplay getragen, das laut Entwickler auf „cineastisches Storytelling“ setzt. Kombiniert wird dies mit brutalen Nahkämpfen, Überlebenselementen und Schleichmechaniken. Technisch basiert das Spiel auf der Unreal Engine 5 und nutzt zusätzliche hauseigene Tools, um eine glaubhafte, historisch inspirierte Welt zu erschaffen.

Was Blood Message genau spielerisch auszeichnet, bleibt bisher noch etwas vage. NetEase verspricht realistische Kämpfe, starke Emotionen und beeindruckende Landschaften. Ob das reicht, um sich zwischen Ghost of Yotei oder Assasssin’s Creed Shadows zu behaupten, muss die Zukunft zeigen. NetEase verfolgt mit dem Projekt jedenfalls eine neue Richtung – weg vom Multiplayer-Fokus, hin zu hochwertigem Singleplayer-Storytelling. Und das in einem kulturellen Setting, das im Westen bislang kaum bespielt wurde.

Was haltet ihr von dem Konzept? Zu viel Pathos oder eine echte Chance für mehr kulturelle Vielfalt in AAA-Spielen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!