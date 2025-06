Blood Message – Zwischen Uncharted-Vibes und chinesischer Geschichte

Mit „Blood Message“ kündigt NetEase Games ein Adventure an, das auf den ersten Blick kaum in das bisherige Portfolio des Publishers passt. Statt Multiplayer-Fokus oder Mobile-first-Design geht es diesmal um ein erzählerisch starkes, visuell imposantes Singleplayer-Erlebnis. Entwickelt wird der Titel von 24 Entertainment – ja, genau den Machern von „Naraka: Bladepoint„. Ein Sprung von Arena-Brawler zu filmreifem Adventure also? Zumindest auf dem Papier.

Laut dem ersten Trailer spielt Blood Message im China des späten Tang-Dynastie-Zeitalters. Im Mittelpunkt: ein namenloser Bote und sein kleiner Sohn, die eine brisante Nachricht durch ein kriegszerrüttetes Asien tragen. Die Entwickler sprechen von einem „epischen, cineastischen Erlebnis“ – große Worte, die einige mit „Uncharted“ oder auch „God of War“ vergleichen.

Der erste Eindruck lässt sich sehen: Unreal Engine 5 sorgt für satte Farben, dichte Atmosphäre und beeindruckende Umgebungen. Kein User Interface, kein Gameplay-HUD – aber auch kein Veröffentlichungsdatum. Und hier beginnt der Teil, bei dem Skepsis angebracht ist.

Zwischen Hoffnung und Realität

Der Trailer zu „Blood Message“ zeigt ohne Frage ambitioniertes Material. Große Setpieces, filmische Kamerafahrten und die Art von Vater-Sohn-Geschichte, die seit „The Last of Us“ gerne als emotionaler Anker verwendet wird. Aber: noch kein klarer Hinweis auf tatsächliches Gameplay, keine Ingame-Szenen, keine Aussage zur Plattform oder Release-Zeitraum.

Die Erwartungshaltung ist dennoch hoch, denn „Blood Message“ erinnert nicht zufällig an bekannte PlayStation-Marken – auch in der Art, wie die Geschichte präsentiert wird. Doch das Studio hinter dem Spiel hat bisher nur ein großes Projekt vorzuweisen – das sehr erfolgreiche, aber komplett anders gelagerte „Naraka: Bladepoint“. Ein PvP-Slasher ist nicht unbedingt die beste Referenz für ein Story-getriebenes Abenteuer.

Zudem ist NetEase ist zwar ein Gigant in der Branche, hat aber bisher wenig Erfahrung mit westlich geprägten AAA-Singleplayer-Games. Dass man hier explizit „Blood Message“ als „erste reine Singleplayer-Erfahrung“ betont, ist ein klares Signal – und gleichzeitig ein Eingeständnis der fehlenden Historie in diesem Segment.

Viel Potenzial, aber noch Fragezeichen

Der Trailer zu „Blood Message“ ist visuell beeindruckend und inhaltlich vielversprechend – aber er bleibt genau das: ein Trailer. Ob das finale Spiel wirklich ein „Uncharted im alten China“ wird, wie manche Fans bereits hoffen, bleibt vorerst Spekulation. Ohne Gameplay-Szenen, ohne Veröffentlichungsfenster und ohne klaren technischen Kontext ist Zurückhaltung angebracht.

Gleichzeitig wäre es spannend, wenn sich NetEase mit diesem Spiel tatsächlich als ernstzunehmender Player im AAA-Story-Adventure-Bereich positioniert. Die Konkurrenz ist stark – aber auch berechenbar. Ein frischer Ansatz mit kulturellem Hintergrund, fernab westlicher Standards, könnte genau das sein, was dem Genre fehlt. Wenn, ja wenn, „Blood Message“ am Ende mehr ist als nur eine visuelle Machbarkeitsstudie.

Was haltet ihr vom gezeigten Material? Realistischer Hoffnungsträger oder zu gut, um wahr zu sein? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.