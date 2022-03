Vizor Games veranstaltet vom 1. bis zum 2.April ein Closed Beta Wochenende zu Blood of Heroes, womit sich erstmal die Gelegenheit ergibt, den Titel auf PS5 und PS4 zu spielen.

In dem Melee-Combat-Titel erwarten die Spieler sagenhafte Krieger und Helden der Grenzlande – gesegnet und zugleich dazu verdammt, in einer ewigen Schlacht um Ruhm und Ehre zu kämpfen. Dazu bietet man ein tiefes und einzigartiges Kampfsystem, das Spieler stets an ihre Grenzen und darüber hinausbringen soll.

Um sich Gegnern gegenüber zu behaupten, erfordert es Blood of Heroes, die richtigen Zeitpunkte für Angriff und Konter zu meistern, strategisch vorauszuplanen und die Fehler seiner Feinde auszunutzen. Dafür stehen einem eine breite Palette an Kampf-Mechaniken zur Auswahl, von Ausdauer bis hin zu magischen Fähigkeiten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Balancing, um die Fertigkeiten des Einzelnen herauszufordern und damit den Sieg zu erringen.

Jeder der Helden verfügt dabei dabei über seinen eigenen Spielstil – ob man sich in voller Rage ins Getümmel stürzt oder den Teamkameraden mithilfe von perfiden Taktiken, Magie oder roher Gewalt unter die Arme greift.

An drei Tage können PS4- und PS5 Spieler die Arenen im Zwielicht des Jenseits heimsuchen und Blood of Heroes persönlich ausprobieren. Um die Neuankömmlinge gebührlich zu begrüßen, gibt es 300 Blutsteine (Ingame-Währung) für jeden. Damit können mehrere spielbare Helden und weitere Waffen sowie viele andere Ingame-Inhalte erworben werden.

Um an der Closed Beta teilzunehmen, können sich Spieler hier registrieren – die freien Teilnahmeplätze sind jedoch begrenzt.