Bloodborne bleibt im Dornröschenschlaf – Sony rührt sich nicht

Kaum ein PlayStation-Spiel ist so sehr zum Mythos geworden wie Bloodborne. Die Fans wünschen sich seit Jahren ein Remaster, ein Remake oder wenigstens ein Patch, das den Gothic-Albtraum von Yharnam auf der PS5 in 60 FPS erlebbar macht. Doch trotz all der Gerüchte um kommende Showcases scheint Sony nichts dergleichen vorzubereiten.

Laut Insider-Quellen ist die Lage eindeutig: Es bewegt sich schlicht nichts. Kein Remaster, kein Remake, kein Sequel. Ein Schlag in die Magengrube für alle, die bei jedem neuen Sony-Event auf eine Überraschung hoffen.

Warum Sony trotzdem am längeren Hebel sitzt

Rein theoretisch müsste FromSoftware nicht einmal beteiligt sein. Sony hält die Rechte an der Marke und hat mit Bluepoint Games bereits ein Studio, das Erfahrung im Neuauflegen großer Klassiker besitzt (Demon’s Souls lässt grüßen). Trotzdem scheint das Projekt nicht einmal in der Schublade zu liegen.

Währenddessen arbeitet FromSoftware weiter an Elden Ring: Nightreign und einem neuen Switch-2-Spiel – also weit entfernt von einer Rückkehr nach Yharnam. Damit hängt es ganz an Sony, ob und wann sich etwas bewegt.

Ein Klassiker, der uns durch die Finger gleitet

Das Bittere: Bloodborne ist nach wie vor spielbar, per PS4-Disc oder Download auf der PS5. Doch die technische Limitierung bleibt bei 30 FPS stehen, und damit fühlt sich das Spiel heute einfach nicht mehr zeitgemäß an.

Die Hardcore-Community hält die Flamme am Leben, aber Sony scheint das nicht als Ansporn zu sehen, sondern eher als Beweis, dass der Titel auch ohne Investitionen überlebt. Vielleicht kalkuliert man bewusst: Solange die Sehnsucht groß bleibt, kann ein mögliches Comeback irgendwann umso mehr Aufmerksamkeit erzeugen.

Ob Sony bewusst auf den perfekten Moment wartet oder schlicht kein Interesse hat, bleibt offen. Für Fans ist das Ergebnis dasselbe: ein Spiel, das sie lieben, aber nicht so erleben können, wie es die Hardware längst hergibt.

Vielleicht lautet die eigentliche Frage nicht, ob Bloodborne zurückkommt, sondern wann – und ob wir dann noch genauso brennen wie heute.