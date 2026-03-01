Bloodborne-Remake: Miyazaki zog die Reißleine wegen Unzufriedenheit mit Demon’s Souls

Das Ende von Bluepoint Games markiert auch das Aus eines möglichen Bloodborne-Remakes, das angeblich zur Diskussion stand. Zwar besitzt Sony die Markenrechte und die finanziellen Prognosen für eine Neuauflage waren lukrativ, doch FromSoftware legte Anfang 2025 ein entscheidendes Veto gegen den Pitch der Remake-Spezialisten ein.

Die künstlerische Integrität wiegt schwerer als Profit

Hidetaka Miyazaki betrachtet Bloodborne als sein persönlichstes Werk, die reinste Form seiner kreativen Vision. Laut „Industry Chatter“, von denen der Leaker NateTheHate berichtet, sei es in der Branche ein offenes Geheimnis, dass FromSoftware mit der künstlerischen Richtung des Demon’s Souls Remakes unzufrieden war.

Während Bluepoint technisch ablieferte und stabile 60 FPS sowie PSSR-Support garantierte, bügelte das Studio das Artdesign zu glatt. Westliche Fantasy-Tropes ersetzten die bizarren, japanischen Interpretationen des Originals. Für Miyazaki ist Bloodborne kein Produkt, das man zur optischen Politur einfach weggeben kann. Er verhindert aktiv, dass die „Seele“ von Yharnam durch ein fremdes Studio wie Bluepoint verwässert wird.

Das Ende der Remake-Könige

Die Konsequenzen dieser Blockadehaltung sind bekannt. Sony hat Bluepoint Games geschlossen, nachdem neben Bloodborne auch weitere Pitches für ein Ghost of Tsushima Spin-off und ein Shadow of the Colossus Update scheiterten. Ohne den Segen der Schöpfer verliert selbst ein technisch versiertes Studio seine Daseinsberechtigung im PlayStation-Portfolio.

Sony erkannte an, dass ein Bloodborne-Remake gegen den Willen von FromSoftware einen massiven Imageschaden bei der Kernzielgruppe riskieren würde. Der Netcode und die Framedaten sind zweitrangig, wenn das Artdesign die Fans vergrault.

Klare Kante statt Kompromiss

Das Aus für Bluepoint bedeutet nicht das Ende für Bloodborne, sondern eine strategische Neuausrichtung. Die Ablehnung des externen Pitches deutet eher darauf hin, dass FromSoftware die volle kreative Kontrolle behalten will.

Wenn ein Remake oder ein umfangreiches Remaster erscheint, dann direkt aus den Hallen der Souls-Schöpfer. Alles andere würde dem Anspruch von Miyazaki widersprechen, sein wichtigstes Projekt vor fremden Einflüssen zu schützen. Die Hoffnung der Fans ruht nun auf dem elften Jubiläum im Jahr 2026. Eine interne Ankündigung von FromSoftware wäre jedenfalls die logische Konsequenz der aktuellen Entwicklungen.

Ein Bloodborne-Remake von Bluepoint wird es nie geben – und das ist gut so. FromSoftware hat bewiesen, dass künstlerische Vision über kurzfristigen Quartalszahlen steht. Das Projekt ist nicht tot, es wurde lediglich vor einer „Verschlimmbesserung“ gerettet. Vielleicht bekommen wir irgendwann das echte Bloodborne von den echten Machern. Das Warten geht damit zwar weiter, aber die Qualitätssicherung bleibt in Miyazakis Händen.