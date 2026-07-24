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Bloodborne-Remaster: Selbst der Ex-PlayStation-Chef versteht das Fehlen nicht

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Ex-PlayStation-Chef Shuhei Yoshida wundert sich über das fehlende Bloodborne-Remaster für PS5 und PC. Warum FromSoftware die Neuauflage aktuell blockiert.

Bloodborne Ps5 Mod

Der frühere Head-of-Indies Shuhei Yoshida wundert sich öffentlich über das Fehlen einer PS5- oder PC-Version von „Bloodborne“. Der Titel bleibt elf Jahre nach Release auf der PlayStation 4 gefangen.

Sony bringt kontinuierlich Neuauflagen von PS4-Klassikern für die PlayStation 5 und den PC heraus. „Bloodborne“ fehlt in diesem Katalog. Auf der CEDEC 2026 brachte Shuhei Yoshida dieses Versäumnis auf den Punkt: Selbst er wird ständig nach den Gründen gefragt, kennt sie aber schlichtweg nicht.

Die PS5 lässt den PS4-Titel zwar über Abwärtskompatibilität laufen, die Framerate bleibt dabei ohne inoffizielle Patches starr auf 30 Frames pro Sekunde gedrosselt. Das verärgert Fans seit Jahren.

„Dieser Titel hat weltweit eine riesige Fangemeinde. Allerdings ist noch keine PS5-Version erschienen, oder? Die Leute weisen darauf hin, dass die First-Party-Teams von PlayStation ständig Remaster herausbringen – warum haben sie dieses Spiel dann noch nicht veröffentlicht? Oder warum ist noch keine PC-Version erschienen? Ich werde selbst ständig gefragt: ‚Warum wurde es noch nicht veröffentlicht?‘, aber nun ja … das bleibt ein Rätsel“, sagte Yoshida-san.

Liegt die Entscheidung gar nicht bei Sony?

Hinter den Kulissen blockiert offenbar nicht Sony das Projekt, sondern Entwickler FromSoftware selbst. Bluepoint Games reichte bereits 2025 ein Konzept für ein vollwertiges Remake bei Sony ein. Die Absage folgte prompt. Hidetaka Miyazaki bindet Markenentscheidungen dieser Güteklasse eng an seine persönliche Zeitplanung.

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Miyazaki arbeitet aktuell an „The Duskbloods“ für Nintendo Switch 2, dem am längsten entwickelten FromSoftware-Projekt überhaupt. Seine Kapazitäten sind dicht. Solange der Studio-Chef keine Ressourcen freimacht, bewegt sich in Yharnam nichts. Yoshida lässt die Zukunft der Marke zwar bewusst offen. Hoffnungen auf einen zeitnahen Release sind technisch gesehen jedoch reine Spekulation.

Die Community hat die Untätigkeit von Sony längst eigenhändig korrigiert. Emulator-Projekte wie ShadPS4 demonstrieren auf dem PC bereits, wie der Titel in 60 FPS und variabler Auflösung skaliert.

Wer aber auf ein offizielles PS5-Upgrade oder eine native PC-Portierung wartet, muss weiterhin Geduld mitbringen. Ein Release vor dem Abschluss von Miyazakis derzeitigem Hauptprojekt gilt als extrem unwahrscheinlich.

Gta Pre Order Release
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