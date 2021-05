Bloodborne – TV-Serie mit HBO in Planung?

Neben The Last of Us könnte Sony auch einer TV-Serie zum Hardcore-RPG Bloodborne von From Software arbeiten, die ebenfalls zusammen mit HBO entsteht. Momenten ist das jedoch unbestätigt.

Berichten tut darüber That Hashtag Show, die auch schon erste Details dazu auftreiben konnte. So steht die Produktion wohl noch weit am Anfang, es gibt aber schon eine Erstfassung des Scripts sowie einige Konzeptzeichnungen. Inhaltlich orientiert man sich dabei an Filmen wie Dread oder The Raid.

„Der Protagonist hat eine scheinbar einfache Aufgabe, muss aber eine Reihe von Kämpfen mit Feinden bestehen. In jeder Episode der Staffel mit 8 Folgen kämpft der Protagonist im Höhepunkt gegen einen Boss aus dem Spiel. Zwischen dem, was ich im Drehbuch und in der Konzeptkunst gesehen habe, werden dies visuelle Feste für die Augen sein und im Einklang mit der Marke der blutigen Gewalt der Souls-Spiele stehen“, heißt es dazu.

Wie üblich gibt es wohl noch einige Differenzen zwischen Sony und der Produktion, die das Script dahingegend überarbeiten wollen. Wer welche Rollen in der Serie besetzt, scheint auch noch nicht festzustehen, man sucht aber wohl nach einem Protagonisten, „der einen starken Hintergrund in der Stuntarbeit hat„.

Ob und wann es zu einer potenziellen Umsetzung der Serie kommt, kann derzeit nicht bestätigt werden. Denkbar wäre, dass Sony erst einmal den Erfolg von The Last of Us abwartet und dann grünes Licht für weitere Projekte gibt.