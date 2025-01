Bloodborne wird zum Running-Gag und Fans fühlen sich provoziert

Es ist so langsam ein Running Gag: Sony und die unendliche Geschichte der „Bloodborne-Remaster- oder Port-Gerüchte“. Dieses Mal hat der PlayStation Deutschland-Twitter-Account die Wogen der Hoffnung hochgeschlagen – und die Fans direkt ins Herz der Enttäuschung gestürzt. Ein tweet mit den Worten „Wir sagen: Bloodborne. Ihr sagt?“ hat ausgereicht, um die verunsicherten Herzen der Fans wieder einmal zum Hoffen zu bringen. Und wer könnte es ihnen verdenken? Ein fast zehn Jahre altes Spiel, das immer noch auf der PS4 festhängt, und das einzige, was man davon hört, sind vage Andeutungen und hohle Versprechungen.

Jeder weitere Tweet bringt Fans in Rage

Wie immer hoffen die Fans auf das große Remaster oder den lang ersehnten PC-Port – na klar, wer könnte die zahllosen Gerüchte und Fehlinformationen der letzten Jahre vergessen? Einfache Tweets wie dieser sind dann genug, um die lange gehegten Fantasien neu zu entfachen. Klar, sie klammern sich an jedes kleine Fünkchen Hoffnung. Aber kommt es nicht irgendwann zu einem Punkt, an dem die wiederholte Enttäuschung einfach nur noch schmerzhaft wird?

Wir sagen: Bloodborne.

Ihr sagt? — PlayStationDE (@PlayStationDE) January 17, 2025

Denn was bekommen die Fans wirklich? Weitere vage Bemerkungen und immer wieder das gleiche Spiel: „Ja, Bloodborne existiert, aber nein, es gibt kein Remaster, keine PS5-Version, keine PC-Edition. Sorry!“ Es fühlt sich fast schon wie ein schlecht inszenierter Marketing-Gag an – ein bisschen Futter für die enttäuschten Seelen, die immer noch an das Wunder glauben, dass FromSoftware irgendwann beschließt, das Spiel aus der Ära PS4 zu befreien. Und diese Einschläge scheinen sich in letzter Zeit zu häufen, wie hier berichtet.

10 Jahre des Wartens, die nichts wert sind

Denn, als ob es noch nicht genug wäre, listet PlayStation auch noch „Bloodborne“ als einen der Titel auf, die in diesem Jahr zehn Jahre alt werden. Ein subtiler Schlag ins Gesicht für all jene, die sich ausmalen, dass dieses Monument der PS4-Ära endlich einen würdigen Nachfolger oder eine erweiterte Version bekommt. Aber wie wir wissen, lässt Sony uns gerne im Regen stehen.

Schließlich erklärt der ehemalige Präsident von Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, das Problem in aller Klarheit: Hidetaka Miyazaki ist einfach zu beschäftigt. „Elden Ring“ und der „Shadow of the Erdtree“-DLC – die offensichtlichen Gründe, warum „Bloodborne“ nicht in der Entwicklung ist. Aber keine Sorge, Leute, das wird schon irgendwann. Vielleicht. Oder auch nicht.

In jedem Fall: Fans, es tut uns leid, aber so wie es aussieht, könnt ihr euch weiter an euren Remaster-Träumen festklammern. Denn hier wird wohl nichts so schnell aus der PS4-Ära in die Zukunft katapultiert.