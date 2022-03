Bloodhunt – Release im April bestätigt, neuer Immersion Trailer

Der Free-2-Play Battle Royale-Titel Bloodhunt erscheint im April, wie Paradox und Sharkmob heute bestätigen. Zur Vorfreude zeigt man eine neuen Immersion-Trailer.

In Bloodhunt schließt wird man zum ultimativen Vampir, nachdem ein hinterhältiger Verrat die Clans in einen Krieg gestürzt hat. Obendrauf versucht eine Geheimgesellschaft namens Die Instanz sie alle zu vernichten. Daher muss man all seine übernatürlichen Kräfte, seine Waffen und seinen Verstand bündeln, um die Nacht zu beherrschen und die Maskerade zu wahren.

PS5 Features vorgestellt

Auf der technischen Seite verspricht Bloodhunt dazu Features wie 60fps, auch in actionreichen Sequenzen, eine äußerst detailreichen Nachbildung Prags, erstklassige Rendering-Qualität, die mit 30 Bildern pro Sekunde in 4K läuft, sowie die Wahl zwischen Quality-Modus oder Performance-Modus.

„Unsere Vision war, eine möglichst lebensechte Nachbildung von Prag zu erschaffen. Um dies zu erreichen, mussten wir uns natürlich einer Vielzahl von Details widmen. Aus diesem Grund schickten wir unser Fotogrammetrie-Team in die Tschechische Republik, um die realistischen Begebenheiten der Stadt für die Wiedergabe im Spiel zu bearbeiten. Wir haben über 10.000 Fotos gemacht und reale Objekte gescannt, die alle einzigartig für Prag sind, wie z. B. zwei riesige Statuen: das Jan-Hus-Denkmal und die Statue von Karl IV. auf dem Kreuzherrenplatz. Umgesetzt ins Spiel resultierte dies in Tausenden von einzigartigen Texturen und Objekten, die die Stadt bis ins Detail mit authentischem Flair zum Leben erwecken.“

Ein weiterer Vorteil auf der PS5 ist die 3D Audio-Technologie, die aufgrund der vielen Gassen und Straßen des Schauplatzes besonders zum Einsatz kommen wird, plus adaptive Trigger und haptisches Feedback für immersive Kämpfe, die euch reden Rückstoß und Treffer spüren lassen, und der Einsatz des Lautsprechers im DualSense Controller, der zusammen mit der LED-Leiste ein audio-visuelles Extra verspricht.

Ein Special zu den immersiven Features hat dazu auch der offizielle PlayStation Blog veröffentlicht.

Bloodhunt erscheint am 27. April 2022. Vorbesteller bekommen hier außerdem die Samurai-Maske, 1.000 Tokens, exklusive Killer-Outfits und vieles mehr.