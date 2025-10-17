Latest

Bloodlines 2 im Review-Check: Von Atmosphäre bis Absturz

Bloodlines 2 spaltet die Kritiker: Atmosphäre top, Technik Flop. Warum das Vampir-Sequel auf PS5 zwischen Faszination und Frust pendelt.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare
vampire bloodlines 2

Nach Jahren voller Verschiebungen und Entwicklerwechsel steht Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 endlich vor dem Release – und die Reviews zeigen ein durchwachsenes Bild. Mit einem aktuellen Metascore von 63 Punkten liegt der PS5-Titel genau zwischen Hoffnung und Ernüchterung.

Die gute Nachricht zuerst: Viele Redaktionen loben die Atmosphäre. Metro GameCentral spricht von einem „eigenständigen Action-Adventure mit starker Stimmung“, PlayStation Universe hebt die „beeindruckenden Innenräume“ und „überraschend gutes Traversal“ hervor. Auch GameGrin sieht in der düsteren Vampirwelt genug Charme, um Spieler bei Laune zu halten, vorausgesetzt, man erwartet kein echtes Rollenspiel wie den 2004er-Kultklassiker.

Guter Biss, lahme Zähne

Das große Problem: Die Technik und das Spieldesign können mit der ambitionierten Vorlage nicht mithalten.
Viele Tester nennen das offene Seattle „leer“ und die Kämpfe „unausgereift“. Areajugones merkt an, dass Bloodlines 2mehr Entwicklungszeit gebraucht hätte“, während GameSpew immerhin von einer „packenden Story“ spricht, die den Rest teilweise ausgleicht.

Richtig kritisch wird es bei den niedrigen Wertungen: Push Square nennt das Spiel „ein Schlamassel“ ohne echte RPG-Tiefe, GamesRadar+ bezeichnet es sogar als „halbgares, zahnloses Action-Mystery“, das unter technischer Instabilität und repetitivem Design leidet.

Zwischen Licht und Dunkel

Bloodlines 2 ist kein Totalausfall, aber auch kein würdiger Nachfolger des legendären Originals von 2004. Man merkt an vielen Stellen, dass das Spiel eine turbulente Entwicklung hinter sich hat, und dabei einiges von der ursprünglichen Vision verloren ging.

More Read

vampire bloodlines 2
Bloodlines 2: Paradox macht die Community mit Clan-Geschenk glücklich
vampire bloodlines 2
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Paradox stoppt Vorbestellungen
vampire bloodlines 2
Bloodlines 2 – Paradox rudert bei DLC-Clans hinter Paywall zurück

Dennoch gibt es einen gewissen Reiz, den man dem Spiel nicht absprechen kann. Die Atmosphäre funktioniert, der Soundtrack trägt zur düsteren Stimmung bei, und wer sich auf das Szenario einlässt, findet zumindest erzählerisch ein paar interessante Ideen. Aber es reicht nicht, um den großen Namen „Bloodlines“ zu tragen.

Wer bereit ist, über technische Schwächen hinwegzusehen, bekommt ein atmosphärisches, aber unausgereiftes Vampir-Abenteuer mit guten Ansätzen und zu wenig Konsequenz. Alle anderen sollten lieber warten, auf den nächsten Patch oder vielleicht auf ein Sequel, das die Reihe endlich wieder zu dem macht, was sie einmal war: ein Kultklassiker mit Biss.

TAGGED:
SOURCES:Metacritic
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x
Enable Notifications OK No thanks