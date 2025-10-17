Bloodlines 2 im Review-Check: Von Atmosphäre bis Absturz

Nach Jahren voller Verschiebungen und Entwicklerwechsel steht Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 endlich vor dem Release – und die Reviews zeigen ein durchwachsenes Bild. Mit einem aktuellen Metascore von 63 Punkten liegt der PS5-Titel genau zwischen Hoffnung und Ernüchterung.

Die gute Nachricht zuerst: Viele Redaktionen loben die Atmosphäre. Metro GameCentral spricht von einem „eigenständigen Action-Adventure mit starker Stimmung“, PlayStation Universe hebt die „beeindruckenden Innenräume“ und „überraschend gutes Traversal“ hervor. Auch GameGrin sieht in der düsteren Vampirwelt genug Charme, um Spieler bei Laune zu halten, vorausgesetzt, man erwartet kein echtes Rollenspiel wie den 2004er-Kultklassiker.

Guter Biss, lahme Zähne

Das große Problem: Die Technik und das Spieldesign können mit der ambitionierten Vorlage nicht mithalten.

Viele Tester nennen das offene Seattle „leer“ und die Kämpfe „unausgereift“. Areajugones merkt an, dass Bloodlines 2 „mehr Entwicklungszeit gebraucht hätte“, während GameSpew immerhin von einer „packenden Story“ spricht, die den Rest teilweise ausgleicht.

Richtig kritisch wird es bei den niedrigen Wertungen: Push Square nennt das Spiel „ein Schlamassel“ ohne echte RPG-Tiefe, GamesRadar+ bezeichnet es sogar als „halbgares, zahnloses Action-Mystery“, das unter technischer Instabilität und repetitivem Design leidet.

Zwischen Licht und Dunkel

Bloodlines 2 ist kein Totalausfall, aber auch kein würdiger Nachfolger des legendären Originals von 2004. Man merkt an vielen Stellen, dass das Spiel eine turbulente Entwicklung hinter sich hat, und dabei einiges von der ursprünglichen Vision verloren ging.

Dennoch gibt es einen gewissen Reiz, den man dem Spiel nicht absprechen kann. Die Atmosphäre funktioniert, der Soundtrack trägt zur düsteren Stimmung bei, und wer sich auf das Szenario einlässt, findet zumindest erzählerisch ein paar interessante Ideen. Aber es reicht nicht, um den großen Namen „Bloodlines“ zu tragen.

Wer bereit ist, über technische Schwächen hinwegzusehen, bekommt ein atmosphärisches, aber unausgereiftes Vampir-Abenteuer mit guten Ansätzen und zu wenig Konsequenz. Alle anderen sollten lieber warten, auf den nächsten Patch oder vielleicht auf ein Sequel, das die Reihe endlich wieder zu dem macht, was sie einmal war: ein Kultklassiker mit Biss.