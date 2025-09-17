Bloodlines 2: Paradox macht die Community mit Clan-Geschenk glücklich

Vampire-Fans mussten lange warten, bis Bloodlines 2 Form annahm. Heute folgte eine Ankündigung, die viele überrascht haben dürfte, und zeigt, dass Paradox und White Wolf tatsächlich zuhören. Nach der jüngsten Kritik an der Paywall für Clans ist dies nun ein smarter Move.

Lasombra und Toreador ab Launch dabei

In einem Update bestätigten Paradox Interactive und White Wolf gemeinsam mit Entwickler The Chinese Room, dass die Clans Lasombra und Toreador direkt im Basisspiel enthalten sein werden. Damit wächst die Auswahl zum Start auf sechs spielbare Clans, ohne zusätzliche Kosten für die Spieler.

Das ist mehr als ein kosmetisches Extra: Beide Clans prägen das Spielgefühl stark. Lasombra gelten als Schattenmeister, die subtil und tödlich agieren, während Toreador ihren Fokus auf Charme, Ästhetik und Manipulation legen. Für viele Spieler war es ein Streitpunkt, dass diese beiden Kult-Clans ursprünglich hinter einer Paywall stehen sollten. Nun gehören sie ab Tag eins fest zum Kern von Bloodlines 2.

Laut Marco Behrmann, Executive Vice President bei White Wolf, sei diese Entscheidung direkt aus dem Community-Feedback hervorgegangen. Die Botschaft ist klar: Spielerwünsche haben hier etwas bewegt.

Neue Story-Packs für 2026

Neben der Clan-Neuigkeit stellte Paradox auch zwei Story-Packs vor, die ab 2026 erscheinen sollen. In Loose Cannon übernimmt man die Perspektive von Camarilla-Sheriff Benny Muldoon, einem kompromisslosen Brujah. The Flower & the Flame dreht sich um die künstlerisch getriebene Ysabella Moore, eine Toreador-Primogen mit gefährlicher Vision.

Beide Erweiterungen gehören zum Expansion Pass der Premium Edition, sind aber auch einzeln erhältlich. Inhaltlich versprechen sie, die Welt von Seattle aus frischen Blickwinkeln zu beleuchten, ein Ansatz, der Fans von narrativen RPGs gefallen dürfte.

Physische und digitale Editionen im Überblick

Paradox kündigte zudem mehrere Editionen an, die zusammen mit PLAION erscheinen:

Day One Edition (59,99 €) : Basisspiel + Nostalgia Jukebox als Bonus.

: Basisspiel + Nostalgia Jukebox als Bonus. Premium Edition (89,99 €): Basisspiel, Expansion Pass, Steelbook, Tagebuch und weitere Extras.

Digital wird es eine Deluxe- und eine Premium-Variante geben. Besonders interessant für Sammler: Die physische Premium Edition ist limitiert.

Die limitierte Premium Edition von Bloodlines 2: Mit Steelbook, Tagebuch, Charakterkarten und Expansion Pass

Ein Zeichen des Vertrauens

Die Entscheidung, Lasombra und Toreador kostenlos ins Basisspiel aufzunehmen, ist mehr als nur eine nette Geste. Sie zeigt, dass Paradox nach den vielen Diskussionen um Monetarisierung Vertrauen zurückgewinnen will. Gleichzeitig eröffnen die geplanten Story-Packs Perspektiven, die über das Standard-RPG hinausgehen könnten.

Am Ende bleibt die Frage: Reicht dieser Schritt, um Skeptiker zu überzeugen, dass Bloodlines 2 das Erbe des Kultklassikers würdig antreten kann?