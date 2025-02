Bloody Boots und Lokko – Zwei vielversprechende Titel aus dem India Hero Project

Willkommen in Crank Town – einer Stadt, die sich als Mischung aus Neon-Dystopie und Junk-Punk-Albtraum präsentiert. „ Bloody Boots “ ist ein Third-Person-Action-Adventure, das dich als flüchtigen Teenager in eine Welt wirft, die von Mutanten, mechanischen Superschurken und kriminellen Syndikaten regiert wird. Illegale Wettkämpfe, moralische Abgründe und rasante Kämpfe prägen das Spielgeschehen.

