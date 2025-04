Blue Prince: PS Plus-User können sich bald auf ein Puzzle-Abenteuer voller Geheimnisse freuen

Am 10. April wird es endlich so weit sein: Das rätselhafte Puzzle-Adventure Blue Prince von Raw Fury und dem Indie-Entwickler Dogubomb erscheint auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, sowie auf PC. Und das Beste daran? Das Spiel wird sofort zum Launch sowohl im PS+ Spielekatalog für Extra- und Premium-Mitglieder als auch als Day-One-Release im Xbox Game Pass verfügbar sein. Ein wahres Fest für Abonnenten beider Dienste!

Das sich ständig verändernde Anwesen von Mt. Holly

Doch was erwartet uns in diesem mysteriösen Abenteuer? Die Antwort ist einfach: ein einzigartiges Erlebnis voller unerwarteter Wendungen. Die Geschichte von Blue Prince entfaltet sich in Mt. Holly, einem Anwesen, das sich wie ein lebendes Wesen verändert und immer wieder neue Geheimnisse preisgibt. Die Spieler machen sich auf die Suche nach dem mysteriösen Zimmer 46, doch dieser Weg ist alles andere als linear. Jeder Raum, den sie betreten, kann neue Herausforderungen und ungeahnte Rätsel bereithalten – aber Vorsicht, nicht jeder Raum wird ein Verbündeter sein.

Was Blue Prince von anderen Spielen unterscheidet, ist das dynamische Gameplay, das durch ein sich ständig veränderndes Anwesen geprägt ist. Der Grundriss des Hauses wird täglich neu erstellt, sodass keine Runde wie die andere ist. Was heute noch ein hilfreiches Zimmer war, kann morgen bereits von den Karten verschwunden sein. Diese ständige Ungewissheit fordert die Spieler dazu auf, ihre Entscheidungen sorgfältig zu treffen, da jeder Schritt im Spiel Konsequenzen hat. Die gewählten Räume bieten entweder wertvolle Ressourcen oder fordern die Spieler zu unvorhersehbaren Herausforderungen heraus.

Mysteriöse Vergangenheit und rätselhafte Geheimnisse

Ein weiteres faszinierendes Merkmal ist das fortlaufende Fortschrittssystem. Jeden Tag, wenn der Grundriss des Hauses zurückgesetzt wird, gehen alle Änderungen verloren – abgesehen von den permanenten Verbesserungen, die die Spieler im Laufe des Spiels erzielen. Dadurch wird jede Entscheidung bedeutend, da der tägliche Fortschritt nicht nur von den Räumen abhängt, sondern auch davon, wie geschickt die Ressourcen eingesetzt werden.

Doch das ist noch nicht alles: Die Geschichte von Blue Prince ist tief in einer düsteren Vergangenheit verankert. Die Spieler werden auf eine Reise geschickt, die von Erpressung, politischen Intrigen und dem mysteriösen Verschwinden eines Kinderbuchautors geprägt ist. Und je weiter sie in die Geheimnisse von Mt. Holly vordringen, desto klarer wird, dass die Vergangenheit untrennbar mit der Gegenwart verbunden ist. Wer steckt hinter den mysteriösen Ereignissen, und warum haben die Ereignisse von damals so viel Einfluss auf das Heute?