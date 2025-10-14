Bluepoint startet neues Third-Person-Actionprojekt nach God of War-Absage

Bluepoint Games, bekannt für seine hochwertigen Remakes wie Demon’s Souls und Shadow of the Colossus, hat einen neuen Job ausgeschrieben, und damit die ersten Hinweise auf sein nächstes Projekt geliefert. Nach der Streichung ihres geplanten Live-Service-God-of-War-Spiels sucht das Studio nun nach einem Senior Combat Designer für ein Third-Person-Melee-Actionspiel.

Die Anforderung ist eindeutig: Kandidaten sollen Erfahrung mit Kampfsystemen und Mechaniken für Third-Person-Action mitbringen und mindestens fünf Jahre professionell in Combat Design gearbeitet haben. Das deutet stark darauf hin, dass Bluepoint bei seinem nächsten Titel an altbekannten Stärken festhält, einschließlich intensiver Nahkampf-Action in einer kontrollierten, erzählerisch getriebenen Spielwelt.

Bluepoint bleibt bei seinen Wurzeln – und wagt Neues

Seit dem Remake von Demon’s Souls 2020 hat Bluepoint vorrangig bestehende Marken überarbeitet. Das geplante Live-Service-God of War-Spiel wäre das erste vollständig neue Projekt gewesen. Die Absage war ein Rückschlag, doch Sony betonte, dass das Studio weiterhin Teil der PlayStation-Familie bleibt. Bluepoint arbeitet nun offensichtlich daran, die Brücke zwischen bewährter Qualität und originellem Content zu schlagen.

Konkrete Details zu Setting, Story oder Release-Zeitraum gibt es noch nicht. Alles, was wir derzeit haben, sind die Hinweise aus der Stellenanzeige: Third-Person, Nahkampf, Action. Bluepoint bleibt seinem Ruf als Perfektionist treu. Wer die Remakes des Studios kennt, weiß, dass Qualität und Präzision oberste Priorität haben.

Bluepoint wird vermutlich kein Experimentier-Projekt starten, sondern ein handwerklich starkes Actionspiel liefern. Das Studio versteht sein Handwerk, und auch wenn die God-of-War-Idee gescheitert ist, deutet die neue Ausschreibung darauf hin, dass Spieler:innen wieder ein durchdachtes Kampferlebnis erwarten können.

Bluepoint bewegt sich vorsichtig, aber gezielt. Die Absage des Live-Service-God of War war ein Rückschlag, doch das Studio bleibt auf Kurs: Third-Person-Action ist ihr Terrain, und hier können Fans auf bewährte Qualität hoffen, diesmal hoffentlich ohne Abstriche.