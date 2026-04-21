Bodycam-Horror „It Reaches“: Release-Termin für das Krankenhaus-Grauen steht fest

Der Survival-Horror-Titel „It Reaches“ erscheint am 18. Mai für PS5 und PC, während Xbox-Spieler sich noch bis zum Sommer gedulden müssen. Entwickler Emberflight Games setzt dabei konsequent auf die beklemmende Bodycam-Perspektive in einem verlassenen Krankenhaus-Setting. Publisher Perp Games bestätigte zudem, dass die Version für die Xbox-Series-Konsolen kurz darauf im Sommer folgen wird.

Der neue Trailer macht deutlich, worauf Emberflight Games abzielt: absolute Immersion durch die Simulation einer polizeilichen Körperkamera. Was spielerisch zunächst nach einem weiteren „Found Footage“-Klon aussieht, kombiniert im Kern klassische Survival-Elemente mit moderner Optik.

Wir steuern einen Polizisten durch die unterirdischen Labyrinthe eines maroden Krankenhauses. Das Sichtfeld ist – typisch für das Genre – stark eingeschränkt, was die Begegnungen mit den deformierten Monstrositäten im Trailer besonders intensiv wirken lässt.

Mehr als nur ein Walking-Simulator

Im Gegensatz zu vielen reinen Horror-Erlebnissen der letzten Jahre scheint „It Reaches“ auf ein aktives Ressourcen-Management zu setzen. Das Gameplay-Material deutet an, dass wir nicht nur weglaufen, sondern auch unser Arsenal verwalten und unseren Charakter stärken müssen.

Die Spielwelt soll sich verändern („shifting mystery“), was den Orientierungssinn in dem ohnehin schon unübersichtlichen Lazarett massiv unter Druck setzen dürfte. Das Element der „Sanity“ (geistige Gesundheit) ergänzt die mechanische Ebene um eine psychologische Komponente, die den Spieler zu Fehlern zwingen soll.

Der Trend zu Bodycam-Spielen ist aktuell riesig, birgt aber die Gefahr der Abnutzung. Bei „It Reaches“ passt die Ästhetik jedoch zum Setting. Das Krankenhaus-Szenario profitiert von den verzerrten Linsen und dem harten Lichtkegel der Taschenlampe. Wenn das Team die Balance zwischen Stealth, Kampf und dem Gefühl des Ausgeliefertseins hält, könnte hier ein echtes Highlight für Fans von intensivem POV-Horror entstehen.

Solide Schock-Therapie

„It Reaches“ erfindet das Rad nicht neu, nutzt aber die Bodycam-Perspektive für eine extrem dichte Atmosphäre. Wenn das Ressourcen-Management und die Charakterentwicklung genug Tiefe bieten, ist es mehr als nur ein kurzer Jumpscare-Trip. Ein Pflichttermin für Horror-Fans im Mai – sofern die Nerven mitspielen.

Schafft die Bodycam-Perspektive für euch echte Immersion oder ist das visuelle Gewackel für euch eher ein Hindernis beim Spielen?