Börsen-Beben: Pearl Abyss stürzt wegen Crimson Desert dramatisch ab

Anleger hatten mit dem Release von „Crimson Desert“ mit einem Metascore jenseits der 90 gerechnet. Die Realität liefert eine 78. Bisher zwar nur auf dem PC, aber wer das Geschäft kennt, weiß: An der Börse ist „gut“ oft nicht gut genug.

Pearl Abyss verzeichnete am südkoreanischen Aktienmarkt einen Kurseinbruch von knapp 29 Prozent. Auslöser war die Veröffentlichung der ersten Testberichte kurz vor dem globalen Release. Während interne Erwartungen und die Euphorie der Aktionäre ein Meisterwerk vorhersagten, pendelte sich der Wertungsschnitt auf Metacritic bei 78 Punkten (PC) ein. PS5- und Xbox-Reviews fehlen weiterhin.

Das ist ordentlich, aber für ein Projekt mit sieben Jahren Entwicklungszeit und massivem Budget zu wenig, um die gierigen Erwartungen der Wall Street in Seoul zu füttern. Der Markt reagiert nicht auf Qualität, sondern auf die Differenz zwischen Versprechen und Lieferung. Wer das Blaue vom Himmel verspricht, muss sich nicht wundern, wenn ein grauer Himmel den Kurs zum Einsturz bringt.

Mechanik-Overkill statt Fokus

Kritiker loben die visuelle Brillanz und das komplexe Kampfsystem, strafen jedoch die Überfülle an unzusammenhängenden Features ab. Das Spiel bietet alles von komplexer Physik bis zu zahllosen Sandbox-Aktivitäten, verliert dabei aber die erzählerische Tiefe und eine saubere Steuerung aus den Augen.

Die Verkaufszahlen auf Steam sind mit geschätzten 400.000 Vorbestellungen und 20 Millionen Dollar Umsatz zwar stark, konnten den freien Fall der Aktie jedoch nicht stoppen. Investoren stießen ihre Papiere in großem Stil ab, was mehrfach die Volatilitätsunterbrechung an der Börse auslöste. Das Vertrauen in das Studio ist somit angeknackst. Die Strategie, jedes erdenkliche Feature in eine Engine zu pressen, hat ihren Preis gefordert. Konsistenz schlägt Blendwerk. Immer.

Talfahrt nach Review-Einschlag: Die Pearl-Abyss-Aktie im freien Fall

Die Quittung für das Grafik-Doping

Die technische Diskrepanz zwischen den polierten Trailern der letzten Jahre und der finalen Release-Version sorgt ebenfalls für Unmut. Spieler melden Inkonsistenzen in der Bildrate und überladene Menüs, die den Spielfluss hemmen. Pearl Abyss hat sich an der eigenen Ambition verschluckt. Es ist das klassische Problem moderner Triple-A-Produktionen: Die Schauwerte stimmen, aber das Fundament wackelt unter der Last der Systeme. Wer sieben Jahre lang einen Heilsbringer anteasert, darf am Ende keine „solide 78“ abliefern. Das ist eine massive Bremse für jeden künstlich aufgeblähten Aktienkurs.

Der Release erfolgt offiziell heute am 19. März 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Man darf gespannt sein, wie die Spieler „Crimson Desert“ aufnehmen. Wer allerdings ein Spiel als eierlegende Wollmilchsau vermarktet, darf sich nicht wundern, wenn die Aktionäre beim ersten Anzeichen von Mittelmaß die Flucht ergreifen.