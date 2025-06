Bomb Rush Cyberfunk – Dritter PlayStation Plus-Bonustitel verfügbar

Mit Bomb Rush Cyberfunk ist jetzt der dritte PlayStation Plus-Bonustitel für Juni 2025 und im Rahmen der Days of Play verfügbar – und bringt frischen Wind in das Abo-Angebot. Das Spiel von Team Reptile orientiert sich klar an Genre-Klassikern wie Jet Set Radio, geht aber einen eigenen Weg. Stilistisch, musikalisch und spielerisch will es mehr sein als nur ein nostalgischer Nachbau. Ob das gelingt, zeigt ein Blick auf das ungewöhnliche Setting und die Mechaniken.

Zwischen Street Art, Story und Speedrun

Im Zentrum von Bomb Rush Cyberfunk steht der Graffiti-Künstler Red – ein Charakter mit ungewöhnlicher Vorgeschichte: Red hat seinen Kopf verloren und wird nun von einem sogenannten „Cyberhead“ gesteuert. Seine Motivation? Die Suche nach seiner Vergangenheit und der Aufbau einer Crew, die sich den urbanen Raum von New Amsterdam zurückerobern will.

Die Erzählung ist ungewöhnlich, aber nie überzogen. Während Red gemeinsam mit Tryce und Bel um Territorien kämpft, deckt das Trio nach und nach auf, wer hinter dem Verlust seines Kopfes steckt – und welche Verbindung zwischen Graffiti, Identität und Kontrolle besteht. Dabei ist der Storyverlauf nicht bloß Beiwerk, sondern fester Bestandteil des Spielfortschritts: Nur wer aktiv Bezirke erobert, kommt in der Geschichte weiter.

Stil und Skill statt Tempo

Spielerisch setzt Bomb Rush Cyberfunk auf ein flüssiges Movement-System mit BMX-, Skate- und Inlineskate-Elementen. Der Clou: Je stilvoller die Kombos, desto mehr Boost-Power wird freigeschaltet – was die Fortbewegung nicht nur schneller, sondern auch effizienter macht. Manuals und Boost-Tricks lassen sich zu komplexen Bewegungsabläufen kombinieren, die an klassische Score-basierte Spiele erinnern.

Ein zentrales Ziel ist es, REP zu sammeln – eine Art Prestige-System, mit dem man neue Crew Battles freischalten kann. Diese finden in fünf verschiedenen Stadtbezirken statt, die jeweils ihre eigenen Herausforderungen, Graffiti-Spots und Geheimnisse bieten. Zusätzliche Crew-Mitglieder, neue Styles und Musik für das Ingame-Handy machen das Erkunden lohnenswert.

Die Polizei bleibt dabei nicht untätig: Mit jedem neuen Revier wächst auch der Druck durch die Sicherheitskräfte. Die KI passt sich dem Spielfortschritt an und rückt zunehmend mit schwerem Gerät an, wenn Spieler zu lange in einem Gebiet verweilen oder besonders auffällig agieren.

Bomb Rush Cyberfunk ist kein Spiel, das mit bombastischem Marketing glänzt – dafür aber mit einem klaren Stil, einer stringenten Spielmechanik und einer charmant schrägen Story. Wer Spaß an Bewegung, Musik und kreativer Freiheit hat, bekommt hier einen Titel, der trotz offensichtlicher Inspirationsquellen seine eigene Stimme findet.

Was haltet ihr vom Spiel? Hat Bomb Rush Cyberfunk euer Interesse geweckt oder ist es euch zu „nischig“? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.