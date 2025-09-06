Borderlands 4 – 2K feiert die Launch Week & Release-Freischaltzeiten stehen fest

Borderlands 4 klopft endlich an die Tür, und Gearbox hat passend dazu den offiziellen Launch Week Trailer rausgehauen. Darin gibt’s wie gewohnt Chaos, Loot und den typischen Borderlands-Humor. Spannender für Spieler sind aber die konkreten Release-Zeiten zur Freischaltung des Spiels, die jetzt ebenfalls offiziell sind.

Wann startet Borderlands 4?

PC (Steam & Epic Games Store): Donnerstag, 11. September, 18:00 Uhr

Donnerstag, PlayStation 5 & Xbox Series X|S: Freitag, 12. September, 12:00 Uhr

Freitag, Nintendo Switch 2: Freitag, 03. Oktober, 12:00 Uhr

Damit dürfen PC-Spieler etwas früher loslegen, Konsolen-User müssen bis Freitagmittag warten. Switch-Besitzer schauen wie so oft in die Röhre und sind erst knapp drei Wochen später dran.

Was steckt im Vorbestellerbonus?

Wer Borderlands 4 rechtzeitig vor dem jeweiligen Release-Terminal holt, bekommt das sogenannte Gilded Glory Pack. Enthalten sind vier legendäre Ausrüstungsstücke und ein zusätzlicher Kammerjäger-Kopf. Kein Gamechanger, aber für den Start sicher nett – gerade weil die Balance in Borderlands traditionell ohnehin schnell Richtung absurdes Loot-Chaos kippt.

Der Launch Week Trailer zeigt vor allem eins: Gearbox ändert nicht die DNA. Knallbunte Welten, absurde Waffen und überzeichnete Charaktere bleiben das Herzstück. Wer eine komplette Neuausrichtung erwartet hat, dürfte enttäuscht werden – aber seien wir ehrlich: Niemand spielt Borderlands wegen subtiler Storybeats. Es geht um Loot, Krach und Koop.

Mit dem Trailer und den Release-Terminen gibt’s endlich Planungssicherheit. Borderlands 4 liefert genau das, was Fans erwarten – keine Revolution, aber solides Chaos, wie man es kennt und liebt. Ob Gearbox trotzdem noch frische Ideen in der Hinterhand hat, werden die ersten Spielstunden zeigen.