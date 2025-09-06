Latest

Borderlands 4 – 2K feiert die Launch Week & Release-Freischaltzeiten stehen fest

Borderlands 4 zeigt im Launch Week Trailer frische Szenen. Hier erfährst du die genauen Release-Zeiten für PS5, Xbox, PC und Switch 2.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
Keine Kommentare
Borderlands 4 Hero

Borderlands 4 klopft endlich an die Tür, und Gearbox hat passend dazu den offiziellen Launch Week Trailer rausgehauen. Darin gibt’s wie gewohnt Chaos, Loot und den typischen Borderlands-Humor. Spannender für Spieler sind aber die konkreten Release-Zeiten zur Freischaltung des Spiels, die jetzt ebenfalls offiziell sind.

Wann startet Borderlands 4?

  • PC (Steam & Epic Games Store): Donnerstag, 11. September, 18:00 Uhr
  • PlayStation 5 & Xbox Series X|S: Freitag, 12. September, 12:00 Uhr
  • Nintendo Switch 2: Freitag, 03. Oktober, 12:00 Uhr

Damit dürfen PC-Spieler etwas früher loslegen, Konsolen-User müssen bis Freitagmittag warten. Switch-Besitzer schauen wie so oft in die Röhre und sind erst knapp drei Wochen später dran.

Was steckt im Vorbestellerbonus?

Wer Borderlands 4 rechtzeitig vor dem jeweiligen Release-Terminal holt, bekommt das sogenannte Gilded Glory Pack. Enthalten sind vier legendäre Ausrüstungsstücke und ein zusätzlicher Kammerjäger-Kopf. Kein Gamechanger, aber für den Start sicher nett – gerade weil die Balance in Borderlands traditionell ohnehin schnell Richtung absurdes Loot-Chaos kippt.

Der Launch Week Trailer zeigt vor allem eins: Gearbox ändert nicht die DNA. Knallbunte Welten, absurde Waffen und überzeichnete Charaktere bleiben das Herzstück. Wer eine komplette Neuausrichtung erwartet hat, dürfte enttäuscht werden – aber seien wir ehrlich: Niemand spielt Borderlands wegen subtiler Storybeats. Es geht um Loot, Krach und Koop.

Mit dem Trailer und den Release-Terminen gibt’s endlich Planungssicherheit. Borderlands 4 liefert genau das, was Fans erwarten – keine Revolution, aber solides Chaos, wie man es kennt und liebt. Ob Gearbox trotzdem noch frische Ideen in der Hinterhand hat, werden die ersten Spielstunden zeigen.

More Read

Borderlands 4 Hero
Borderlands 4 – Endgame-Inhalte und den ersten Story-DLC „Mad Ellie and the Vault of the Damned“ enthüllt
Mafia The Old Country Cover
Mafia: The Old Country – Großes Update 1.004 bringt Stabilität und viele Fixes
Borderlands 4 Claptrap
Borderlands 4: Harlowe Gameplay-Trailer gibt Einblick in neue Spielmechaniken
TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x