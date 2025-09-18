Borderlands 4 auf PS5: Performance-Frust und der fragwürdige Workaround von Gearbox

Borderlands 4 ist da, und zieht sofort riesige Spielerzahlen an. Doch so groß die Begeisterung über die Rückkehr des Shooters ist, so deutlich sind auch die technischen Probleme, die Fans melden. Besonders PlayStation-Spieler berichten von schwankender Performance und technischen Eigenheiten, die das Erlebnis trüben.

Gearbox hat inzwischen reagiert und ein Update für den PC angekündigt, das ab heute verfügbar sein soll. Während dort Stottern und Grafikprobleme im Fokus stehen, macht sich auf Konsolen – speziell auf der PS5 – ein anderes Problem bemerkbar.

PS5-Spieler berichten von Memory-Leaks

Auf der PlayStation 5 und sogar der PS5 Pro häufen sich Berichte, dass die Performance nach längeren Sessions deutlich abnimmt. Erste Analysen vermuten einen Memory-Leak, der die Konsole mit zunehmender Spielzeit ausbremst. Gearbox-Chef Randy Pitchford empfahl Spielern bereits, das komplette Spiel regelmäßig neu zu starten, ein Workaround, der mehr nach Notlösung klingt als nach echter Lösung. Die Spieler sind, wie man so schön sagt, not amused.

Besonders ärgerlich ist, dass ausgerechnet die PS5 Pro, die eigentlich für stabilere Framerates gedacht ist, in der Praxis von diesen Problemen nicht verschont bleibt. Wer gehofft hatte, Borderlands 4 hier im besten Licht zu erleben, wird aktuell eher enttäuscht.

Borderlands 4 auf der PS5: Spieler berichten von sinkender Performance und Memory-Leaks – Gearbox verspricht Besserung.

Gearbox zwischen Druck und Erwartungen

Die Situation erinnert an viele große Launches der letzten Jahre. Spieler wollen direkt loslegen, doch Performance-Bugs legen sich wie ein Schatten über den Start. Gearbox testet derzeit immerhin eine FOV-Slider-Option für Konsolen, was mehr Flexibilität beim Spielen verspricht. Doch das löst nicht die eigentliche Frage: Wie schnell kann der Entwickler die Performance auf der PS5 stabilisieren?

Es zeigt sich erneut, wie wichtig es für Studios ist, Konsolen-Versionen nicht nur als „Nebenprodukt“ zu behandeln. Gerade die PS5 ist für Borderlands 4 ein zentraler Markt, wenn hier die Performance nicht stimmt, wird der Frust laut bleiben.

Für PC-Spieler soll das heutige Update Abhilfe schaffen, PS5-Spieler müssen sich wohl noch etwas länger gedulden. Borderlands 4 hat spielerisch großes Potenzial, doch technische Probleme können die Freude schnell dämpfen. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, ob Gearbox das Vertrauen der Community zurückgewinnt.

Frage an euch: Habt ihr auf der PS5 ähnliche Probleme erlebt – oder läuft Borderlands 4 bei euch stabil?