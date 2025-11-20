Borderlands 4: Bounty Pack 1 „Wie Rush den Söldnertag rettete“ ab sofort kostenlos verfügbar

Gearbox und 2K liefern ein festliches Geschenk an die Borderlands 4-Community: Ab heute können alle Spieler das neue Bounty Pack 1 „Wie Rush den Söldnertag rettete“ ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Das Update bringt neue Missionen, Kosmetika und Ausrüstung, die den Kammerjäger zusätzliche Abwechslung in der laufenden Spielwelt bieten.

Rush gegen Minister Screw

Im Zentrum des Bounty Pack 1 steht der Outbounder-Anführer Rush, der auf Kairos für festliche Stimmung sorgen will. Gegner Minister Screw hingegen versucht, den Söldnertag so eintönig wie möglich zu gestalten. Spieler begleiten Rush durch mehrere neue Missionen, in denen sie nicht nur die festliche Freude sichern, sondern auch neue legendäre Beute ergattern können. Dazu gehören 24 neue Kosmetika sowie vier neu rollbare Ausrüstungsteile, die beliebig oft erspielt werden können, perfekt, um Builds zu optimieren.

Der Zugang zum Bounty Pack erfolgt automatisch nach dem heutigen Update. Spieler finden das neue, verpackte Geschenk in jedem Haupt-Hub auf der Karte, markiert als Mission für Rush.

Ein Blick auf die kommenden Inhalte

Das Bounty Pack ist nur der Auftakt: Gearbox arbeitet bereits an einem fünften Pack, das im kommenden Jahr erscheint. Wer das Bounty Pack Bundle besitzt, erhält das neue fünfte Pack ohne zusätzliche Kosten. Außerdem ist für Mitte Dezember ein kostenloses Update geplant, das den ersten unbesiegbaren Boss, Bloomreaper, einführt.

Mit extrem hoher Lebensenergie, starken Angriffen und neuen Modifikatoren verspricht der Arena-Kampf für erfahrene Spieler eine echte Herausforderung. Als Belohnung warten mächtige neue Legendarys und ein Ranganstieg im Ultimate Kammerjäger Modus.

Parallel dazu wird ein Takedown-Modus entwickelt, der 2026 kostenlos erscheinen soll und ähnlich wie bei Borderlands 3 für harte Runs durch Gegnerhorden und einen finalen Boss sorgt.

Borderlands 4 Roadmap 2025 / 26

Ausblick auf Story Packs

Die Roadmap für Borderlands 4 geht über die Bounty Packs hinaus. Das erste Story Pack „Mad Ellie and the Vault of the Damned“ erscheint im ersten Quartal 2026. Neben einer neuen spielbaren Kammerjägerin, C4SH, erwarten Spieler neue Zonen, Haupt- und Nebenmissionen, zahlreiche Cosmetics und frische Ausrüstung. Gearbox verbindet hier klassische Borderlands-Elemente mit einem düstereren, kosmischen Horror-Thema.

Für Fans bedeutet das Bounty Pack 1 mehr als nur festliche Dekoration. Es ist ein Einstieg in die kontinuierlichen Updates, die Borderlands 4 langfristig spannend halten. Wer Rush begleitet, erlebt nicht nur neue Missionen, sondern kann auch seine Kammerjäger gezielt aufwerten und auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten.